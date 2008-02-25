واتیکان قوانین انتخاب قدیسها را محدودتر کرد

واتیکان روز دوشنبه 29 بهمن ماه سندی را صادر کرد که فرآیند انتخاب قدیس کلیسای کاتولیک روم را دشوارتر می‌کند تا اسقفها به دقت تقدس یا شهادت نامزدهای فرآیند تقدیس شدن را مورد موشکافی قرار دهند.

سند 86 صفحه‌ای واتیکان قوانینی را درباره چگونگی انجام کرامات منسوب به نامزدهای قدیس شدن مورد تأکید قرار داده است.

در این سند آمده است: این دقتها و بررسیهای دقیقی ضروری است چرا که جمع کردن و ارزیابی شواهد درباره کراماتی که طی 20 سال گذشته انجام شده مشکل‌آفرین است.

این سند همچنین تصریح است که تنها پس از گذشت پنج سال از مرگ نامزد می توان وی را برای قدیس شدن مطرح کرد.

ژان پل دوم، پاپ فقید کاتولیکها در مورد مادر ترزا از کلکته برای این قانون استثناء قائل شد و ظرف کمتر از دوسال پس از مرگ وی فرآیند تقدیس وی را آغاز کرد.

به همین نحو، پاپ بندیکت شانزدهم نیز برای آغاز فرآیند تقدیس ژان پل دوم، سلف خود ظرف کمتر از یک ماه وارد عمل شد.

اما به رغم محدود شدن برخی قوانین به نظر می رسد سند جدید راهبردی برای تحقیقات دقیق در معرفی نامزدهای قدیس شدن تمایل پاپ بندیکت شانزدهم را برای توسعه نقش اسقفهای محلی در انتخاب نامزدهای قدیس شدن را منعکس می کند اما از آنها می خواهد که در انتخابهای خود دقت لازم را به عمل آورند.

در طول دوران ژان پل دوم 1340 نفر وارد مرحله اول قدیس شدن، 500 نفر وارد نیز تقدیس شدند ارقامی که از ابعاد بسیاری انتقادها را مطرح کرد. یکی از آنها بیشتر بودن تعداد تقدیسها نسبت به تمام اسلاف ژان پل دوم و دیگر دادن لقب کارخانه تولید قدیس به واتیکان بود.

واتیکان راهبردهای اخلاقی مراقبت از بیماران علاج‌ناپذیر را بررسی می‌کند

واتیکان در نظر دارد همایشی بین‌المللی را به منظور تبیین راهبردهای اخلاقی مراقبت از بیمارانی برگزار کند که بیماری آنها علاج ناپذیر است.

همایش واتیکان با عنوان "همراهی بیماران علاج‌ناپذیر و افراد درحال مرگ: راهبردهای اخلاقی و عملی" طی روزهای 25 و 26 فوریه( 6 و 7 اسفند ماه) در واتیکان برگزار می‌شود.

اسقف الیو سگیرسیا رئیس آکادمی پاپی زندگی گفت: هدف این همایش تبیین دقیق حدود اخلاقی درمان و حمایت از بیمارانی است که بیماری آنها علاج‌ناپذیر تلقی می‌شود، در زندگی خود آسیب‌پذیر شده و احساس تنهایی برآنها غلبه کرده است. این کنگره با هدف توصیف اصطلاحات دینی و غیردینی در درمان بیماری در پرتو فشار شدید رسانه‌ای و سیاسی برای حرکت به سوی اصل مختاری بیمار برگزار می‌شود.

اعتراض کارینال بریتانیا نسبت به توسعه تحقیقات رویان

عالی‌ترین مقام کلیسای کاتولیک در بریتانیا مؤمنان کلیسا را به انعکاس اعتراض خود نسبت به گسترش دامنه تحقیقات بر رویان انسان تشویق کرد.

کاردینال کورمک مورفی اوکانر که ریاست کلیسای کاتولیک روم را در بریتانیا برعهده دارد طی پیام خود به کلیسای کاتولیک بریتانیا اعلام کرده است: بسیاری از مؤمنان به ادیان مختلف و حتی غیرمؤمنان به‌شدت نگران مسائل اخلاقی هستند که لایحه توسعه دامنه تحقیقات بر رویان انسانی مطرح می کند و اکنون زمان بلند کردن صداهایمان است.

این کاردینال کاتولیکها را ترغیب کرد به نمایندگان خود در پارلمان نامه نوشته و اعتراض خود را به قانون معوق رویان‌شناسی و باروری بشری منعکس کنند چراکه این قانون می‌تواند احتمال تولید مثل مصنوعی را افزایش دهد و به زوجهای همجنسگرا امکان تولد فرزند بدهد.

اوکانرهمچنین اظهار داشت: این قانون می‌تواند زمینه رویان دورگه از انسان و حیوان را فراهم کند.

واتیکان سفر پاپ به چین را غیرقابل تصور دانست

یکی از مقامهای واتیکان اعلام کرد: سفر پاپ به چین به علت نبود آزادی دینی در این کشور غیرقابل تصور است.

این مقام واتیکان درجمع خبرنگاران گفت: پاپ روابط خود را با پکن بهبود بخشیده امری که یکی از اهداف مهم دوران پاپی خود محسوب کرده بود.

سال گذشته یکی از مقامهای کلیساهای وابسته به دولت در چین ابراز امیدواری کرده بود پاپ آلمانی به این کشور آسیایی سفر کند. اما واتیکان اعلام کرده با وجود اختلافهایی که میان 12 میلیون کاتولیک چین وجود دارد این سفر غیر ممکن است.

کلیسای کاتولیک در چین به دو نیم تقسیم شده است یکی کلیساهای مورد تأیید حزب کمونیست و حاکم کشور یکی کلیساهای زیرزمینی که به پاپ وفادار بوده و تلاش می کنند از مداخله دولت دور بمانند.

وی افزود: اگر به سطح مناسبی از آزادی دینی نرسیم پاپ در پکن به چه امری بپردازد؟ با رئیس جمهور کشور دیدار کند و مقامات دولتی را بپذیرد؟ بنابراین با شرایط امروز سفر پاپ به چین غیرقابل تصور است حتی اگر این امر از آرزوهای پاپ بندیکت باشد .

در عین حال این مقام رسمی تأکید کرد روابط دوطرف درحال بهبود است و دیپلماسی به زمان نیاز دارد.

روابط پکن- واتیکان در سالهای اخیر به علت انتقاد واتیکان از چین برای انتصاب اسقف بدون تصویب پاپ به نقاط ناامید کننده ای رسیده بود به طوری که در ماه می سال 2006 پاپ بندیکت چین را به نقض آزادی دینی متهم کرد اما در ژوئن سال گذشته میلادی پاپ نامه ای به کاتولیکهای این کشور ارسال و آنها را به مصالحه دعوت کرد. لیو باینیان نایب رئیس انجمن کاتولیکهای میهن پرست چینی که اغلب سخنگوی کلیسای دولتی در چین است نامه پاپ را گامی بزرگ رو به جلو توصیف و ابراز امیدواری کرد پاپ به این کشور سفر کند.

این روابط همچنین ماه سپتامبر گذشته به علت تصویب انتصاب دو اسقف کاتولیک چینی توسط واتیکان گرم تر شد.

توافقنامه همکاری رهبران مسلمان و کاتولیک آمریکا

رهبران کاتولیک و مسلمان نیوجرسی، آمریکا موافقتنامه‌ای را به منظور مبارزه با عدم تساهل دینی و قومی و همچنین ترویج درک میان دو سنت دینی امضا کردند.

ضیا رحمان مدیر اجرایی و عضو هیئت امنای انجمن جامعه مسلمانان آمریکایی در ورهیز گفت: زمان همه امور را اصلاح می کند. بسیاری از امور با لطف و موهبت خود روشن می شود.

این توافقنامه با امضای اسقف جوزف گالانته رئیس منطقه اسقفی کامد و رحمان در مرکز اسلامی ورهیز امضا شد تا آزادی دینی ، آزادی بیان و اندیشه در مقابل مبارزات دو جامعه دینی علیه عدم تساهل دینی و قومی مورد توجه قرار گیرد و همکاری و درک میان کاتولیکها و مسلمانان جنوب جرسی را از طریق تأسیس کمیته و مؤسسه مشترک ارتقاء دهد.

اسقف گالانته گفت: این گام مهمی در جهت تعمیق احترام و درک بین دو جامعه تلقی می شود.

کمیته مشترک کاتولیکها و مسلمانان نیوجرسی پس از چندین ماه فعالیت موفق به عقد این توافقنامه شد. این توافقنامه را دومین توافقنامه در نوع خود می توان توصیف کرد. نخستین توافقنامه از این نوع در سال 2003 توسط رهبران مسلمان و کاتولیک روچستر نیویورک امضا شد.

افشین شمسی سخنگوی شورای روابط اسلامی - آمریکایی در نیوجرسی از این توافقنامه استقبال کرد و گفت: نزدیکی پیروان دو دین و گفتگوی آنها درباره مشترکات، ارزشهای مشترک و ابعاد مشترک دینی بسیار جالب توجه است چرا که عموم مردم به درک این موضوع می رسند که چقدر نقاط مشترک مسلمانان با مسیحیان و یهودیان قابل توجه است.

شورای جهانی کلیساها خواستار محافظت از محیط زیست شد

شورای جهانی کلیساها از کلیساهای عضو خود خواست تا راههای خلاقانه‌ای برای مشارکت در حفظ محیط‌زیست پیدا کنند.

شورای جهانی کلیساها طی بیانیه‌ای باعنوان "حافظان خلقت خداوند باشید"، درخواست خود را از کلیساها و سایر نهادهای دینی برای مبارزه جهانی با تغییرات جوی و تأکید بر حفاظت از محیط‌زیست که اول سپتامبر هرسال صورت می‌د‌هد تجدید کرده است.

در این بیانیه آمده است: تولید ناپایدار کنونی و الگوهای مصرف تأثیرات منفی چشمگیری در محیط زیست ایجاد کرده و وام بوم‌شناختی را برعهده بشریت و زمین گذاشته است. عبارت وام بوم شناختی به ضررهایی اشاره دارد که کشورهای توسعه نیافته در نتیجه استثمار، تنزل زیست‌محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای صنعتی متحمل می‌شوند.

در این بیانیه همچنین از مدارس الهیات خواسته شده است حفاظت از خلقت خداوند را به منظور تعمیق درک الهیاتی و اخلاقی از علل افزایش تدریجی دمای زمین، تغییرات جوی و همچنین درک سبک زندگی ثبات پذیر آموزش دهند.

نخستین مدرسه دولتی هندو در بریتانیا تأسیس شد

نخستین مدرسه دولتی هندو در شهر هاروی بریتانیا با 30 دانش آموز از سال تحصیلی آینده آغاز به کار می‌کند.

این مدرسه در مقطع ابتدایی با عنوان "کریشنا آوانتی" تأسیس شده و قرار است تا سال 2016 هر سال 30 دانش آموز به ظرفیت آن اضافه شوند که بدین ترتیب تا هشت سال آینده به مدرسه‌ای با 210 دانش آموز و یک مهدکودک تبدیل خواهد شد.

شهر هارو دارای پرجمعیت‌ترین جامعه هندو نسبت به سایر مناطق بریتانیا است. بیش از 40هزار هندو در این شهر زندگی می‌کنند که 6/19 درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده‌اند.

نایما پارمار مدیر این مدرسه گفت: ما قصد داریم فضای آموزشی آرام، مؤثر و مسرت بخش برای کودکان هندو فراهم کنیم تا با حکمت آموزه‌های ودایی تعلیم دیده و زندگی کنند.

وزارت آموزش و مهارتهای بریتانیا تأسیس این مدرسه دینی هندو را نوامبر 2005 اعلام کرده بود. بدین ترتیب این مدرسه با بودجه 10 میلیون پوندی و حمایت بنیاد آی به عنوان یک سازمان خیریه بزرگ هندو ساخته شد.

نیتش گور مدیر بنیاد آی گفت: این مدرسه شرایطی را برای خانواده‌های هندو فراهم می‌کند تا کودکان آنها بتوانند علاوه بر برنامه درسی ملی از آموزش دینی نیز سود ببرند.