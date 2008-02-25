پیروزی هسته ای در امتداد فرهنگ دفاع مقدس است/ عزیمت بیش از 2 میلیون بازدید کننده به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ سید محمد حجازی پیش از ظهر امروز در نشست خبری ضمن تشریح برنامه کاروان های اعزامی راهیان نور در ایام نوروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: جنگ تحمیلی سرآغاز پیروزی ها و دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران بود، حماسه هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب است، خزانه غنی است که باید برای نسل های آینده از آن استفاده کرد.

وی افزود: ملت ایران امروز با استفاده از آن تجربیات توانسته در عرصه های مختلف از جمله هسته ای به پیروزی بزرگی دست پیدا کند که این امر به پاس استفاده از همان تجربیات، دلاورمردی ها و استقامت ملت ایران است که به دست آمده است.

این فرمانده ارشد سپاه ادامه داد: امروز ما باید نسل جوان را با دستاوردهایی که در دوران هشت سال جنگ تحمیلی به دست آمده است آشنا کنیم که برپایی کاروان های راهیان نور از سال های گذشته در همین راستاست. امروز هستند جوانانی که با رفتن به این مناطق به عظمت کار رزمندگان و ثمرات دوران دفاع مقدس واقف و با تاریخ و وقایع آن دوران حتی پس و بعد از جنگ نیز آشنا می شوند.

وی تصریح کرد: این کاروان ها برای ترویج فرهنگ مقاومت است که خوشبختانه مورد استقبال همه مردم به خصوص جوانان قرار گرفته است.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح برخی آمار از حضور کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور در نوروز 86 گفت: در سال گذشته اعزام کاروان های راهیان نور از تاریخ 25 اسفند ماه تا 16 فروردین انجام شد که در این اعزام ها 761 هزار نفر توانسته اند با استفاده از کاروان های بسیج و سپاه از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کنند که از بین آنها 417 هزار نفر مرد و 343 هزار نفر را زنان تشکیل دادند.

به گفته سردار حجازی عمده کسانی که به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند از بسیج محلات ، دانش آموزان و دانشجویان بودند که بیشترین آمار در اعزام نیرو متعلق به تهران است که 20 درصد اعزام را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: طبق آمار موجود در بهار86 ، 15 هزار و 300 دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اختصاص داده شده بود که این میزان اتوبوس وارد مناطق عملیاتی شده اند که بیشترین ورود هم از منطقه عملیاتی والفجر 8 بوده است.

سردار حجازی با اشاره به اینکه امسال سپاه در نظر دارد نسبت به سال گذشته از نظر کمی و کیفی خدمات ارائه شده به زائران را گسترش دهد گفت: در برنامه ریزی هایی که صورت گرفته تلاش شده تا در مناطق عملیاتی از راویانی که خودشان از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس بوده اند استفاده شود، ما تلاش کرده ایم از راویان در همان مناطقی که خودشان عملیات کرده اند استفاده کنیم تا بتوانند به این طریق اطلاعات دقیق تری را به زائرینی که به آن مناطق اعزام شده اند، ارائه دهند.

به گفته وی احداث کمپ های مختلف در مناطق عملیاتی برای راویان ، ارائه خدمات به زائرانی که به صورت شخصی برای بازدید به مناطق عملیاتی می روند، برپایی چادر برای زائران شخصی که به مناطق عملیاتی می روند، کم کردن تراکم برای اعزام زائران بیشتر به این مناطق، اعزام زودتر کاروان ها نسبت به سال گذشته به مناطق عملیاتی را از جمله مهمترین برنامه های سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج برشمرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در ادامه اختصاص 859 دستگاه اتوبوس برای انتقال کاروان های مردمی به مناطق عملیاتی جنوب کشور، اختصاص 290 دستگاه اتوبوس مجزا برای اعزام خانواده های سپاه به این مناطق و همچنین 65 دستگاه قطار برای اعزام زائرین به مناطق جنوب کشور را از مهمترین برنامه ها جهت اعزام علاقه مندان به مناطق عملیاتی جنوب کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این دوره از اعزام کاروان های راهیان نور اسکان آنها بر عهده نیروی مقاومت و پذیرایی از آنها در مناطق عملیاتی بر عهده نیروی زمینی و دریایی سپاه سپرده شده است، گفت: طبق تدابیر اندیشیده شده، 40 مسجد ، 35 حسینیه، 450 مدرسه ، 8 پادگان، دو سالن ورزشی و 20 مکان دیگر که در مجموع 555 مکان می شود برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است که نیروی مقاومت بسیج و نیروی زمینی و دریایی سپاه مسئولیت اسکان و پذیرایی از آنها را برعهده دارد.

این فرمانده ارشد سپاه هماهنگی بین مقامات استان هایی که کاروان های راهیان نور قرار است به آن استان ها بروند را یکی دیگر از برنامه های انجام شده برای خدمات بهتر به زائرین عنوان کرد و گفت: طبق هماهنگی هایی که صورت گرفته قرار شده است کاروان هایی که از طریق قطار به استان ها می روند، اتوبوس هایی در اختیارشان قرار بگیرد که به هنگام ورود در استان دچار مشکل نشوند.

سردار حجازی حضور هر کاروان در مناطق عملیاتی جنوب کشور را 5 روز برشمرد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار شده هر کاروان 5 روز در مناطق حضور داشته باشد که از بین این 5 روز 3 روزش را در مناطق عملیاتی به طور مستمر حضور خواهند داشت.

وی ارائه 5 هزار بسته که هر بسته حاوی 8 سی دی و ارائه یک مجموعه کتاب ده تایی به زائرین را از برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده برای کاروان های راهیان نور عنوان کرد.

سردار حجازی گفت: در این دوره از اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور بیش از 2 میلیون نفر در مناطق عملیاتی جنوب کشور حضور پیدا خواهند کرد که امیدواریم برای سال های آینده این میزان را افزایش دهیم.

این فرمانده ارشد سپاه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود سهمیه بندی بنزین آیا فکر نمی کنید که میزان بازدید کننده نسبت به سالهای گذشته کمتر شود گفت: ما برای اینکه زائران بتوانند به راحتی به مناطق جنوب کشور اعزام شوند تلاش کردیم تا ناوگان ریلی و همچنین میزان اتوبوس های خود را افزایش دهیم تا در حمل و نقل زائرین دچار مشکل نشوند ولی با این حال امیدواریم که دولت در این زمینه تصمیم خوبی را اتخاذ کند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره پاکسازی میادین مین در مناطق عملیاتی جنوب گفت: پاکسازی میادین مین توسط وزارت دفاع و وزارت کشور دنبال می شود که سپاه نیز در این زمینه به آنها کمک می کند ولی با این حال امیدوارم تا پایان سال 87 مناطق عملیاتی خوزستان از وجود مین پاکسازی شود.

سردار حجازی در پایان این نشست خبری ، استان های قم، مرکزی ، لرستان، کرمانشاه،فارس و ایلام را از جمله مناطقی برشمرد که زائرین به هنگام عزیمت به سوی مناطق عملیاتی جنوب کشور می توانند در آنجا اسکان موقت داشته باشند و از امکاناتی که برای زائرین در نظر گرفته شده استفاده کنند.