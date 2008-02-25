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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

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محکومیت دانشگاه خلیج فارس بوشهر / استمداد رئیس دانشگاه از وزیر علوم

محکومیت دانشگاه خلیج فارس بوشهر / استمداد رئیس دانشگاه از وزیر علوم

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر در پی شکایت معارضان زمینهای دانشگاه از محکومیت این دانشگاه در دادگاه خبر داد.

حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دانشگاه خلیج فارس بوشهر با حکم دادگاه به یک میلیارد تومان جریمه محکوم شد و این جریمه از حساب دانشگاه برداشت می شود. اکنون حساب های دانشگاه مسدود شده است.

وی در این خصوص افزود: دادگاه علیه دانشگاه حکم صادر کرده و مراحل قانونی آن طی شده و اما هیچ کمکی به دانشگاه صورت نگرفته است. تاکنون حدود 460 میلیون تومان از حساب دانشگاه برداشت شده و 500 میلیون دیگر نیز در شرف برداشت است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر ادامه داد: برای استمداد به استانداری مراجعه کرده ایم اما نتیجه ای نداشته است. اکنون نیاز داریم که وزیر علوم به یاری دانشگاه بشتابد و با توجه به محکومیت دانشگاه در متمم بودجه اعتبارات ویژه ای به این دانشگاه اختصاص دهد.

به گفته تاجیک گزارش دفتر حقوقی دانشگاه خلیج فارس بوشهر حاکیست که جمع محکومیت این دانشگاه در دادگاه به دلیل شکایت تعدادی از معارضان زمینهای دانشگاه خلیج فارس بوشهر معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. 

کد مطلب 645238

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