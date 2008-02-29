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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

/رویدادهای مهم موسیقی سال86/

سال 86 سال همدلی هنرمندان موسیقی بود

سال 86 سال همدلی هنرمندان موسیقی بود

سال جاری سال همدلی و همبستگی هنرمندان بود و موسیقی بسیار خوش درخشید و همه هنرمندان در زمینه های مختلف، آثار ارزنده ای را به روی صحنه بردند.

مجید درخشانی نوازنده تار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در خصوص کم و کیف جزئیات اتفاقات هنر موسیقی در سال 86 نمی توانم به درستی صحبت کنم ولی آنچه مسلم است حضور مجدد هنرمندان موسیقی بر روی صحنه پس از غیبتهای طولانی که با کنسرت استاد محمدرضا لطفی آغاز شد و با حضور استاد شجریان ودوستان دیگری مانند حسین علیزاده ، پرویز مشکاتیان و دیگر هنرمندان ادامه پیدا کرد اتفاق خوبی بود.

وی در خصوص فعالیتهای گروه موسیقی خورشید گفت : خوشبختانه گروه موسیقی خورشید در سال 86 با کنسرتهایی که برگزار کرد حضور چشمگیر و مثمر ثمری ارائه کرد، به خصوص اجرای آثار استاد علیزاده که یکی از بهترین و لذت بخش ترین اجراهای این گروه بود و امیدوارم "خورشید" در سال جدید بیش از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.  

این آهنگساز در پایان خاطرنشان کرد : حوزه نشر سی دی و کاستهای آثار موسیقی مانند گذشته خوب بود ولی متاسفانه در حوزه آثار مکتوب موسیقایی فعالیت جدی انجام نشد .   

کد مطلب 645239

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