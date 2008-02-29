عمرکلیم اف در هندبال ایران به پایان رسیده است/ خون تازه برای هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا در اصفهان با حضور 10 تیم از هفته گذشته آغاز شد ودر نهایت با راه یابی سه تیم کره جنوبی، کویت و عربستان به جام جهانی 2009 کرواسی به کار خود پایان داد.

تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی این بازیها با تیم های چین، لبنان، بحرین و کویت مسابقه داد و با کسب 6 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد . تیم ملی هندبال ایران با باخت ثانیه ای در دیدار رده بندی در برابر عربستان ، عنوان چهارمی خود را در آسیا تکرار کرد تا تنها یک بار در بازیهای آسیایی 2006 دوحه نشان برنز این قاره را بدست آورد.

کیوان صادقی مربی تیم ملی ایران در این باره اظهار می کند:" بچه های ما در نیمه اول بازیها خوب کار می کردند. اما در نیمه دوم به دلیل ضعف بدنی توان مقابله با حریف را نداشته و با اشتباهات مکرر مغلوب تیم مقابل می شدند. البته سیستم یکنواخت تیم ایران برای تیم های مقابل شناخته شده بود که بارها این نکته به یوری کلیم اف یاد آوری شد اما در نهایت هیچ تغییری در تاکتیک و سیستم بازی ها ندیدیم. نمی دانم چرا یوری کلیم اف معتقد است تیم باید با این دو سیستم یکنواخت کار کند؟"

مهدی اسلامی کارشناس هندبال کشورمان نیز درباره ضعف خط دفاع ایران گفت:" ایران در تمامی مسابقات اصفهان با یک سیستم بازی کرد و همین امر هم موجب شد تا در بازیهای نیمه نهایی متحمل شکست شود. در کنار آن از ابتدای بازیها تنها با دو دروازه بان کار کرد که به نسبت حضور دهقان بیشتر از بقیه اعضا بوده است."

شاکری یکی دیگر از کارشناسان هندبال ایران با بیان اینکه قبول برگزاری چنین رقابتهایی در سطح آسیا و جهان برای ایران افتخار بزرگی محسوب شده واعتبار هندبال ایران را افزایش می دهد با انتقاد از عملکرد بازیکنان تیم ملی گفت: " تیم ملی هندبال ایران به نسبت دو سال گذشته (بازیهای 2006 تایلند) از لحاظ کارگروهی سطح پائین تری داشت و در تمامی دیدارها به یک شکل بازی کرد. حتی اگر مصدومیت چند ورزشکار کلیدی را کنار بگذاریم ترکیب انتخابی سرمربی تیم ملی به هیچ عنوان مطلوب حضور در چنین مسابقه ای نبود. "

یوری کلیم اف سرمربی تیم ملی هندبال ایران در طی سه سال حضور خود ثابت کرده مربی با علم روز جهان نیست. این مربی محجوب سالها در کشورش بهترین بازیکن سال شناخته شده اما مدتها از عمر حرفه ای او گذشته و نمی تواند برابر دنیای حرفه ای هندبال حرفی برای گفتن داشته باشد.

شاکری با انتقاد از عملکرد این مربی اهل روسیه و بیان اینکه یوری کلیم اف ثابت کرده که مربی دیدارهای حساس و مهم نیست اظهار داشت: "متاسفانه یوری کلیم اف جزء مربیانی بوده که اعتقادی به مربی تخصصی بدنسازی برای بازیکنان نداشت در حالیکه هندبال یک بازی قدرتی و پر از تنش و ضربه است و باید یک ورزشکار این رشته توان قدرتی بالایی داشته باشد. این مربی در طی این سه سال آزمون و خطای خود را کرده ، هنوز هم دیر نیست و می توان با یک تدبیر به موقع و انتخاب یک مربی مناسب شرایط را برای پیشرفت هندبال ایران فراهم کرد."

کرباسچی داور بین المللی هندبال هم می گوید: " کار من داوری است واجازه دخالت در کار مربیان را ندارم اما به نظر می آید کادر فنی این تیم می توانست از بازیکنان قویتر و با تجربه تری در ترکیب تیم استفاده کند. عمر برخی از بازیکنان این تیم برای کار حرفه ای تمام شده است. در کنار این کم تجربگی بازیکنان جوان تیم هم کار دستمان داد تا نتوانیم به جام جهانی صعود کنیم."

اسلامی در همین خصوص ادامه داد: " هر چند مربی روس کشورمان عملکرد خوبی در مسابقات آسیایی دوحه داشته اما بضاعت هندبال ایران و تمام توان این در همین حدی بود که در اصفهان به نمایش گذاشت. باید قبول کنیم که بچه های ما قدرت بدنی کمی دارند و در نیمه های دوم کم می آورند در اینجا تدبیر مربی برای یارگیری خوب مهم است، اما کلیم اف نمی توانست تصمیمات درستی را در این بخش از مسابقه بگیرد. به نظر می آید عمر این مربی در ایران تمام شده است . "

محسن کرباسچی داوربین المللی هندبال با مثبت ارزیابی کردن قضاوت کوبل های جهانی و آسیایی در این مسابقات از داوری بازی ایران و عربستان به عنوان یکی از بهترین قضاوت های انجام شده یاد کرد و گفت:" تیم ما از فرصت های بدست آمده در بازی با عربستان استفاده لازم را نکرد و می خواست در یک ثانیه آخر نتیجه را مساوی کند. نمی توان در چنین مواقعی اشتباهات را به گردن داوری انداخت . به نظر من داوران اوکراینی این مسابقه بهترین قضاوت را انجام دادند. "