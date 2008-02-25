ورود "نادر" به رقابتها / احزاب آمریکا را به تجارتخانه تبدیل کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رالف نادر(Ralph Nader) شب گذشته با اعلام رسمی مبارزات انتخاباتی به عنوان نامزد مستقل، وارد رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد.

رالف نادر که به خاطر فعالیتهایش درحفاظت از محیط زیست و دفاع از حقوق مصرف کنندگان مشهور است، این موضوع را که به عنوان یک "رای خراب کن" در انتخابات شرکت کرده تا "جان مک کین" نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات نهایی پیروز شود، رد کرد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، گفت: آمریکایی‌ ها از بی ‌عدالتیهای فراوانی رنج می ‌برند که دموکراتها و جمهوریخواهان از گفتن آنها خودداری می کنند.

نادر افزود: من از تعصبهای سیاسی در آمریکا خسته شده ‌ام؛ آنها دولت آمریکا را تبدیل به یک تجارتخانه کرده ‌اند و دیگران را متهم به کارشکنی می‌ کنند، این مسخره است.

رالف نادر74 ساله که وکیل، نویسنده، استاد دانشگاه ویک فعال سیاسی محسوب می شود؛ پیشتر چهار بار به ترتیب در سالهای 1992، 1996، 2000 و 2004 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده بود. او در انتخابات 2004 نامزد حزب سبز بود و اکنون به عنوان نامزد مستقل وارد رقابتهای انتخاباتی شده است.

از سوی دیگر،"هیلاری کلینتون" یکی از نامزدهای حزب دموکرات آمریکا برای قوت قلب دادن به طرفدارانش، طرحهای خود برای پیروزی بر باراک اوباما در رقابتهای درون حزبی اوهایو و تگزاس را اعلام کرد. کلینتون تاکید کرد، با وجود شکست از اوباما در یازده رقابت مقدماتی پیاپی، روند فعالیتهای انتخاباتی او حرکتی رو به جلو دارد.

کلینتون از تاریخ 5 فوریه تاکنون در یازده حوزه انتخاباتی از باراک اوباما، رقیب هم حزبی خود شکست خورده است.