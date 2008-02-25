فعالیتهای دولت نهم بر مبنای مباحث ارزشی برنامه ریزی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی ظهر امروز در جمع مدد جویان کمیته امداد امام منطقه یک نیشابور از اشتغال و گرانی به عنوان دو مشکل بزرگ کشور یاد کرد و افزود: اقدامات متعدد دولت باعث کاهش این دو مشکل شده است.

وی با بیان اینکه ما از خون شهدای خود و متفکرانی چون مطهری، بهشتی، رجایی و با هنر عبور نمی کنیم، اظهار داشت: مردم باید آگاه باشند که منصب مجلس را به کسانی بسپارند که بیشترین ولایت مداری و ارزش مداری را داشته باشند .

هاشمی تصریح کرد: بعضی می خواهند با نقاب توجه به توده ها و متدینان ، ما را از مسیر ارزش ها خارج کنند که باید مواظب این افراد که دنبال زراندوزی هستند و دغدغه مردم ضعیف را ندارند ، باشیم .

رئیس کمیته امداد امام منطقه یک نیشابور نیز گفت: در سال گذشته برای 303 نفر و در سال 86 برای 204 نفر افراد زیر پوشش تسهیلات زودبازده جهت خودکفایی دریافت کردیم.

علی عزیزی افزود: از محل اعتبارات خود کمیته، برای یکصد نفر اعتبار 30 میلیون ریالی خود کفایی سهمیه داشتیم که به بیش از 60 نفر اعطا شد و امیدواریم تا پایان سال نیز بقیه بگیرند.