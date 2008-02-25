عملیات آبخیزداری در 26 حوزه استان مرکزی انجام شد

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرحها در راستای مدیریت حوزه های آبخیز شهری و روستا شهرستانهای تابعه استان اجرا شده است که با اجرای این طرحها اقدامات موثری در زمینه حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: در راستای حفظ آب و خاک علاوه بر اجرای طرح های آبخیز داری، مطالعات تفصیلی و اجرایی 15حوزه آبخیز دراستان در حال انجام است که با مطالعه آنها در صورت تصویب و تخصیص اعتبارکافی اقدامات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.



مظفری با تاکید بر اهمیت نقش و همکاری مردم در این زمینه افزود: پروژه های اجرایی آبخیزداری با احداث 17 مورد سد خاکی با حجم عملیات بیش از 350 هزارمترمکعب، احداث بندهای سنگی، ملاتی، بند گابیونی، دیوار ساحلی با حجم عملیات بیش از 13 هزار و 400 مترمکعب اجرا خواهد شد.



وی بانکت بندی 280هزار مترطول، تراسبندی در سطح 40 هکتار، توسعه زراعت یونجه دیم، کپه کاری و کنتور فارو در سطح سه هزار و 500 هکتار از دیگر اقداماتی است که در دست اجرا عنوان و اضافه کرد: پروژه های آبخیزداری نقش بسزایی در کنترل سیلاب، کاهش خشکسالی، کاهش فرسایش خاک، کنترل رسوب، افزایش درآمد مردم، ایجاد فرصت های شغلی جدید و احداث باغات جدید نقش مهمی دارد.