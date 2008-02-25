دوئل غیر مستقیم سایپا و پیکان ادامه دارد / مدعیان چشم به عملکرد حریفان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شکست تیم پیکان مقابل سایپا که چهارشنبه هفته پیش رقم خورد، باعث شده این دو تیم از این هفته موشکافانه تر از همیشه پیگیر بازی ها و وضعیت حریفان یکدیگر باشند.

حال که پیکان به لطف برتری چند درصدی در صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد، بیشتر از قبل سنگینی سایه سایپا را روی سر خود حس می کند. کوچکترین غفلت از سوی بازیکنان این تیم حتی اگر منجر به باخت در تنها یک گیم بازی شود ممکن است تبعات جبران ناپذیری مثل از دست دادن جایگاه نخست جدول و به دنبال آن ماه ها حسرت و اندوه را در پی داشته باشد که تا شروع لیگ آتی وتلاش برای جبران آنچه از دست رفته، ادامه خواهد داشت.

از طرفی تیم سایپا که پس از تغییر در کادر فنی و کسب پیروزی های پی درپی در بازی های مر حله برگشت خود را به نزدیکی خودروسازان رسانده است، پس از پیروزی مقتدرانه مقابل پیکان حال این توانایی را در خود می بیند که اندک فاصله موجود تا صدر جدول و صدرنشین فعلی را هم از بین ببرد و خود را صاحب این جایگاه کند.

پیکان که در طول رقابت های امسال تنها یکی دو بار آنهم به صورت موقت صدر جدول را از دست داد و سایپا که چهارشنبه هفته گذشته نشان داد توانایی و شایستگی لازم برای اول شدن را دارد، باید برای رسیدن به هدف نهایی خود در همه بازی های آینده پیروز باشند.

در این میان پیکان امید دارد تیم های مقابل سایپا با درخشش خود اجازه کم تر شدن فاصله امتیازی موجود بین رده اول و دوم جدول را نداده و حتی آن را بیشتر کنند. والیبالیست های سایپا هم آرزوی بهترین دقایق را برای حریفان پیکان در بازی های آینده دارند.

اتکا تهران و گل گل گهرسیرجان تیم هایی هستند که پیکان و سایپا در هفته یازدهم از مرحله برگشت رقابت های لیگ برتر آرزوی بهترین بودن را برای آنها دارند. البته حساسیت بازی های بالای جدول، نباید دیدارهای تیم های میانه نشین و ته جدولی را تحت الشعاع قرار دهد.

پگاه که با یک بازی بیشتر نسبت به پیکان و سایپا در رده سوم قرار دارد امید دارد با روی دادن اتفاقات نادر، جدول رده بندی باب میل این تیم تغییر کند و بازیکنان آنها بتوانند به صدر برسند، به همین دلیل این تیم مصمم است که برنده دیدار فردا با تیم چهارمی پردیس متحد قزوین باشد.

تیم هایی مثل هیئت والیبال ارومیه، گل گهرسیرجان و استقلال گنبد هم برای آنکه طناب سقوط آنها به دسته یک نازکتر از این نشود فقط به پیروزی می اندیشند.

برنامه بازی های هفته یازدهم مرحله برگشت رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* استیل آذین تهران - استقلال گنبد ( تهران - ساعت 16)

داوران: محسنی، آقایی ناظر: نعمتی

* گل گهر سیرجان، پیکان تهران ( سیرجان - ساعت 16 )

داوران: پورکاشیان، انصاری ناظر: صداقت

* سنگ آهن بافق یزد- هیئت والیبال ارومیه (یزد - ساعت 17 )

داوران: یگانه مجد، عشق دوست ناظر: صباغ

* پگاه ارومیه - پردیس متحد قزوین ( ارومیه - ساعت 17)

داوران: شاهمیری، جعفری ناظر: حاتمی

* شهرداری همدان - پتروشیمی ماهشهر ( همدان - ساعت 17)

داوران: حق بین، قاری ناظر: بندری

*اتکاتهران - سایپای تهران (تهران - ساعت 18)

داوران: شفقی، ابراهیم زاده ناظر: درخشنده

در این هفته از مسابقات تیم بانک صادرات مشهد با قرعه استراحت روبه رو است. جدول رده بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این ترتیب است:

1- پیکان تهران (20 بازی - 37 امتیاز)

2- سایپا تهران (20 بازی- 37 امتیاز)

3- پگاه ارومیه (21 بازی -37 امتیاز)

4- پردیس متحد قزوین (20 بازی - 33 امتیاز)

5- شهرداری همدان (21 بازی - 32 امتیاز)

6- پتروشیمی بندرامام (21 بازی - 31 امتیاز)

7- اتکا تهران (20بازی - 28امتیاز)

8- سنگ آهن بافق یزد (19 بازی - 27 امتیاز)

9- استیل آذین تهران (19 بازی - 27 امتیاز

10- بانک صادرات ایران (19 بازی - 26 امتیاز)

11- استقلال گنبد (19 بازی - 26 امتیاز)

12- گل گهرسیرجان (20 بازی - 25 امتیاز)

13- هیئت والیبال ارومیه (20 بازی - 22 امتیاز)