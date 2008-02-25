افزایش 74 درصدی درآمد گمرکات مازندران

علی کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درآمد این اداره کل در این مدت از مرز 838 میلیارد و 75 میلیون و 992 هزار ریال گذشت.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت نیز 124 هزار و 272 تن انواع کالا شامل نوشابه، روغن نباتی و گل و گیاه و مواد معدنی به ارزش 62 میلیون و 347 هزار دلار از گمرکات استان به مقصد 16 کشور جهان از جمله روسیه، عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر شد.

مدیر کل گمرکات مازندران با اشاره به اینکه کالاهای فوق از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22 درصد رشد نشان می دهد، تصریح کرد: با رشد واردات از گمرکات استان واردات این گمرکات از مرز 2 میلیون و862 هزار تن فراتر رفت.

کارگری با بیان اینکه ارزش واردات این کالاها به گمرکات مازندران یک میلیارد و 652 میلیون و 663 هزار دلار بوده یادآور شد: این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب رشد 60 و 83 درصدی برخوردار بوده است.

به گفته وی، در این مدت نیز از گمرکات استان بیش از چهار میلیون و هشت هزار تن انواع مواد سوختنی شامل نفت خام، نفت کوره، نفت گاز و مواد غیرسوختی به ارزش دو میلیارد و 66 میلیون و 266 هزار دلار به کشورهای عراق، پاکستان، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان ترانزیت خارجی شد.

کارگری خاطر نشان کرد: در همین مدت مازنی ها پذیرای 43 هزار و 109 نفر مسافر بوده و در حدود 36 هزار و 227 نفر مسافر را بدرقه کردند.