به گزارش خبرنگار مهر، درادامه نشست خبری جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که پیش از ظهر امروز برگزار شد، الیاس نادران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چقدر احتمال می دهید لیست جبهه متحد آرای لازم را در انتخابات به دست آورد، گفت: از آسیب های انتخابات در ایران این است که هنوز فضای سیاسی کشور را حزبی نکرده ایم.

وی افزود: جبهه متحد اصرار دارد که کاندیداهای این جبهه انحصاری محسوب شوند و به جایی تعهد نداشته باشند تا سردرگمی ایجاد نشود.

عضو جمعیت ایثارگران ادامه داد: جبهه متحد مبانی، مواضع و گفتمان اصولگرایی را اعلام کرده ، نسبت خود با دولت و مجلس را نیز تعریف نموده است و اساسا موضوع جبهه متحد، دولت و یا غیر دولت نیست.

نادران همچنین گفت: ما بر وحدت و تحقق آرمانهای نظام انقلاب اسلامی متمرکز شده ایم و تعامل با دستگاهها و قوا بر اساس همین محورها صورت می گیرد، بنابراین این موضوع که عده ای لیست جبهه متحد را به دولتی بودن متهم می کنند را انحرافی در فضای سیاسی کشور می دانیم.

بنا بر این گزارش، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه این نشست خبری گفت: تمام کسانی که معتقد به امام و رهبری هستند، اصولگرا محسوب می شود و اگر کسی تلاش کند اصولگرایی را منحصر به فرد یا گروه خاصی کند به اصولگرایی ظلم کرده است.

وی تاکید کرد: علی رغم تلاش های زیادی که انجام می شود تا اصولگرایان را افرادی ناکار آمد نشان دهند و موانع جدی سر کار دولت و مجلس ایجاد کنند خوشبختانه این گروه توفیق به دست نیاورده اند و هنوز گفتمان اصولگرایی در میان مردم از محبوبیت برخوردار است.

عضو جبهه متحد اصولگرایان خاطرنشان کرد : این که در مصادیق چه اتفاقی بیافتد باید منتظر باشیم و ببینیم مردم چگونه ‌انتخاب خواهند کرد.

فدایی درباره انتخاب سرلیست اصولگرایان نیز گفت: در این خصوص به جمع بندی نرسیده ایم البته موضوع تعیین سرلیست مربوط به تهران خواهد بود به دلیل اینکه در اکثر حوزه ها کاندیداها محدود هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از بداخلاقی های انتخاباتی جلوگیری شود.



نادران نیز گفت: این احتمال وجود دارد که در انتخابات چند لیست ارائه شود و این باعث مخدوش شدن افکار عمومی می شود ، اگر فردی در لیست جبهه متحد حضور دارد باید این شرط را بپذیرد که در سایر لیست های انتخاباتی قرار نگیرد و البته ما این موضوع را به معنای انحصاری بودن لیست نمی دانیم.

وی در پاسخ به این سئوال که تکلیف افرادی که بدون خواست خود در سایر لیست های انتخاباتی قرار می گیرند چیست؟ تصریح کرد: هیچ گروهی بدون رضایت نامزدهای انتخاباتی نمی تواند اسم آنها را در لیست خود قرار دهد و این کار با رضایت نامزدها صورت می گیرد، لذا جبهه متحد اصولگرایان این موضوع را به عنوان یک شرط برای کاندیداهای خود قرار داده است و این محدودیت برای اشخاص وجود ندارد، آنان می توانند بنا به مصلحت خود در هر لیستی که می خواهند حضور یابند.

نادران تاکید کرد: جامعه روحانیت مبارز در عین حال که با جبهه متحد تعامل دارد افرادی را هم برای قرار گرفتن در لیست به جبهه معرفی کرده است، ما نباید جامعه روحانیت مبارز را به دلیل ارتباط با سایر گروههای اصولگرا با جبهه متحد اصولگرایان مقایسه کنیم.

وی همچنین با اشاره به قانون انتخابات گفت: طبق قانون تا 15 روز قبل از رای گیری افراد مجاز به تغییر حوزه انتخابیه خود هستند و اکنون هیچ مجموعه ای امکان قطعی کردن لیست خود را ندارد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جبهه متحد اکنون با افراد در حال رایزنی است و احتمال دارد کاندیداهای جبهه متحد برای به دست آوردن حداکثر آرا حوزه های انتخابیه خود را جابجا کند.

نادران در پاسخ به این سئوال که چرا نام وی حسین فدایی در لیست 37 نفره ائتلاف فراگیر اصولگرایان قرار گرفته است گفت : با ما در این مورد صحبتی نشده است و ما تصور می کنیم لیست آنان نیز نهایی نشده باشد.

در ادامه حسین فدایی خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که مسئله اصلی ما دوستان اصولگرا نیستند بلکه ما رقیب خود را در جای دیگری می دانیم و لذا تا دقیقه 90 احتمال دارد هر اتفاقی در جبهه متحد رخ دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا رقابت اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم درون گروهی نخواهد بود ، گفت که رقابت درون جناحی اصولگرایان را نفی نمی کند.

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: اگر لیست جبهه متحد فردا اعلام شود لیست قطعی ما در تهران خواهد بود.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سئوال که چرا گروههای 6+5 و همچنین کاندیداهای جبهه متحد در حال برگزاری جلسات بصورت مجزا هستند تصریح کرد: عملیات اجرایی را ستادهای انتخاباتی انجام می دهند و گروههای 6+5 در سراسر کشور مسئولیت عملیات اجرایی حوزه های انتخابیه را بر عهده دارند.

وی افزود : انتخاب باهنر به عنوان رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد در شهر تهران به این علت بود که وی در ستاد انتخابات حضور نداشت ولی شورای ستاد اضافه شد.

فدایی ادامه داد: جلسات کاندیداهای جبهه متحد به منظور انجام یک سری عملیات اجرایی است.

درادامه این نشست خبری مجتبی شاکری عضو دیگر جبهه متحد اصولگرایان خاطرنشان کرد: تجربیات گذشته نشان داد که تفرقه جز باز کردن راهی برای رقیب و پراکنده کردن آرا ثمره ای ندارد و اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر سوم و با وجود نبودن نهادی مانند شورای نگهبان نتوانستند بیش از 18 درصد آرا را به خود اختصاص دهند و باز هم پیروزی با اصولگرایان در سراسر کشور بود، لذا باید این تجربیات را مد نظر قرار دهیم.

شاکری خاطرنشان کرد: انتخابات مجلس برای ما نباید یک هدف باشد بلکه باید به آن به منزله تکلیف نگاه کنیم.

در پایان این نشست خبری فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: نامزد مورد حمایت ما در انتخابات مجلس خبرگان آیت الله مهدوی کنی است.

وی خطاب به اصولگرایان گفت : با توجه به این که هدف، تحلیل ، راهبردها و سیاستهای ما مشترک است تلاش کنیم تا اختلاف سلیقه بوجود نیاید و در انتخابات 2 یا 3 لیست ارائه نکنیم .

فدایی خاطرنشان کرد: مردم ما با حضور در پای صندوق های رای علاوه بر اینکه سرنوشت خود را تعیین می کنند یک رفتار بازدارنده نسبت به توطئه های دشمنان انجام خواهند داد، لذا باید لیستی ارائه شود تا هم موثر تر و کار آمد تر باشد و هم از تشتت و سردرگمی جلوگیری کند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: نامزدهای جبهه متحد در تهران جلسات منظمی را با یکدیگر برگزار و برنامه ریزی های جبهه را نیز دنبال می کنند، هیچ گونه اختلاف و مسئله خاصی میان نامزدها نیست و همدلی وجود دارد.