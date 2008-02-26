حذف قانون "اجبار انبوه سازان به ساخت مدرسه" اشتباه است

سید هدایت الله هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: هم اکنون با توجه به حذف این قانون و نیز طرح بسیار خوب اعطای زمین های 99 ساله این سئوال مطرح است که فضای آموزشی چه می شود؟

وی با اشاره به سهمیه 30 هزار واحدی شهر گلبهار گفت: به طور میانگین به مرور زمان هر واحد با دو دانش آموز، جمعیت 60 هزار نفره دانش آموزی را به دنبال دارد که فضایی معادل 200 واحد آموزشی 10 کلاسه 30 نفره برای این تعداد نیاز است.

هاشمی نسب خاطرنشان کرد: مطابق تبصره الحاقی ماده 16 قانون شورای آموزش و پرورش، شرکتهای انبوه ساز بالای 200 واحد مجوز ساخت باید فضای آموزشی آن منطقه را بسازند و تحویل آموزش و پرورش دهند.

وی یادآور شد: در این روش، انبوه ساز زمین را رایگان از مسکن و شهر سازی تحویل می گرفت اما برخی انبوه سازان برای فرار از این قانون 190 واحد مسکونی می ساختند.

هاشمی نسب یادآور شد: بعضی انبوه سازان حتی در صورت ساخت 200 واحد مسکونی به قانون بی اعتنایی کرده و فضای آموزشی نمی ساختند.

وی تأکید کرد: ما با توجه به حجم انبوه سازی درکشور به شدت نیازمند مصوبه قانونی هستیم تا انبوه ساز فضای آموزشی را با نظارت اداره کل نوسازی بسازد و تحویل آموزش و پرورش دهد.

هاشمی نسب تصریح کرد: بنا براین بهتر است به همان وضعیت مصوبه قبلی برگردیم که فضای مجتمع های مسکونی توسط انبوه سازان تأمین می شد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان در خصوص علل کندی عملیات مقاوم سازی مدارس گفت: مقاوم سازی در مملکت بحث جدیدی است که نیروهای آموزش دیده خاص را می خواهد و آموزش آنها نیازمند زمان است اما تا زمانی که دانش آموز در کلاس باشد نمی شود عملیات مقاوم سازی انجام داد.

هاشمی نسبت با بیان اینکه برخی اوقات تعمیرات بیشتر از ساخت زمان می برد، گفت: برای مثال در مشهد با حضور دانش آموزی در سه فصل سال و حضور زوار عزیز در یک فصل سال روبرو هستیم که کمتر از یک ماه امکان در اختیار گرفتن واحد آموزشی برای عملیات وجود دارد.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات 550 و 700 میلیارد تومانی سازمان نوسازی کشور در سالهای 85 و 86 گفت: تا کنون همه اعتبارات تخصیصی جذب شده است اما به علت افزایش ساخت و ساز در کشور به خصوص در بحث مدرسه سازی، انبوه سازی مسکن در شهرها، مقاوم سازی در روستاها و دیگر عملیات عمرانی به شدت با کمبود سیمان و گرانی نرخ آزاد آن و گرانی آهن، بلوک سفاله، کاشی، سرامیک و برخی اقلام دیگر مواجه شده ایم.

هاشمی نسب با یاد آوری اینکه برای مصرف سال 86 این اداره کل مجبور شد از استانهای دیگر سیمان وارد کند اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی واحدهای سیمان در سبزوار و زاوه تربت، این مشکل مقداری رفع شود.