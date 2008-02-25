برگزاری همزمان آزمون جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی در 16 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت آزمون جامع علوم پایه را در دوره سی و هشتم رشته پزشکی، دوره بیست و هشتم رشته دندانپزشکی و دوره بیست و نهم رشته داروسازی به صورت متمرکز در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می کند.

امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی علوم پایه و هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی براساس مصوبه ستاد عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی انجام می پذیرد.

کسب میانگین کل 12 برای دانشجویان ورودی 84-83 به بعد لازم الاجرا بوده و جهت دانشجویان ورودی قبل از مهرماه 84-83 کسب میانگین 12 شرط شرکت در آزمونها نخواهد بود ولیکن شرط ورود به مرحله بعدی است. در شرایطی که دانشجو، تنها یک درس عمومی باقی مانده داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند.

همچنین چهل و یکمین دوره آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) نیز روز 16 اسفند به صورت همزمان در همه دانشکده های پزشکی کشور به منظور ارتقاء دانشجویان پزشکی به دوره انترنی یا کارورزی و در پایان سال ششم پزشکی برگزار می شود.

شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی منوط به موفقیت در آزمون کلیه بخشها و درسهای طی شده در مرحله کارآموزی بالینی است. نمره قبولی در هر یک از دروس نظری کارآموزی بالینی و بخشهای مربوط به مرحله سوم آموزش پزشکی 12 از 20 تعیین شده است. کسب میانگین کل 14 در مرحله سوم جهت شرکت در آزمون پیش کارورزی الزامی بوده و جزو شرایط شرکت در آزمون است.