روستاییان بخش طالقان منتظر بازگشایی راه های ارتباطی خود هستند

سیدمحمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آبگیری از سد طالقان موجب قطع راه ارتباطی روستاهای این شهرستان شد و ساکنان این روستاها برای رقت و آمد به مناطق شهری و تهیه نیازهای روزمره خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و روستاییان این شهرستان همچنان منتظر بازگشایی راه های ارتباطی خود هستند.

وی افزود: پس از آبگیری سد طالقان قرار شد که برای برقراری ارتباط روستاییان با شهر در زمان کمی این مشکل برطرف شود اما اکنون با گذشت بیش از یکسال از این امر این مشکل پا برجاست.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه هزار نفر ساکن این روستاها هستند و با توجه به کوهستانی بودن این منطقه مشکلات ساکنان روستاها در فصل زمستان و بهار که بارندگی بیشتر است افزایش می یابد.

فرماندار ساوجبلاغ ضمن درخواست از ادارات شهرستان مبنی بر ارائه خدمات لازم به روستاییان و همکاری در جهت احداث ساخت راه روستاهای این بخش از مسئولان مربوطه خواست در اجرای عملیات احداث راه برای 15 روستای مذکور با سرعت بیشتری اقدام کنند.

سد طالقان یک سال پیش با هدف تامین آب آشامیدنی بخشی از تهران و کرج و تامین نیازهای کشاورزی دشت قزوین آبگیری شد که علاوه بر زیر آب رفتن چند روستا راه ارتباطی تعدادی از روستاها آسیب دید.