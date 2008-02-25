به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در این ارتباط پروانه کانون تبلیغاتی "چاووش تبلیغ" به علت انجام تخلفات متعدد و بی توجهی به اخطارهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران باطل و همچنین پروانه کانون تبلیغاتی "دیبا تصویر" به سبب همکاری با شبکه های ماهواره ای غیرمجاز فارسی زبان لغو شد و بدین ترتیب از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

وی افزود: کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور، مسئولان و دست اندرکاران کانونهای آگهی و تبلیغاتی را از هرگونه همکاری با شبکه های ماهواره ای غیرمجاز فارسی زبان به خصوص در مورد جذب و پخش آگهی منع کرده و در صورت هر گونه بی توجهی به قانون با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.