آموزش 300 هزار دانش آموز در خصوص بازیافت و تفکیک زباله

به گزارش خبرگزاری مهر ، پورسخا افزود: طرح آموزش در مدارس از فروردین سال 86 آغاز شد و نحوه برگزاری این دوره ها به اینصورت بود که گروه نمایش بازیافت به همراه اتوبوس بازیافت در مدارس حضور یافته و برای دانش آموزان آموزشهای لازم در خصوص جدا سازی پسماندهای خشک و تر را ارائه می دهند.

وی تاکید کرد: پس از اجرای نمایش بسته های آموزشی که شامل چهار کتابچه، دفتر ، دفتر یادداشت ، مداد رنگی ، سی دی آموزشی و خودکار است به دانش آموزان داده می شود.

به گفته وی برای اصلاح رفتار اجتماعی تفکیک پسماندها، روزانه 1500 بسته آموزشی بین دانش آموزان توزیع می شود.

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران با اعلام بودجه 42 میلیارد تومانی سال آینده سازمان، افزود: ساخت نخستین سلول دفن بهداشتی زباله در ایران با حجم 5 هزار و 50 تن ظرفیت از برنامه های سال آینده است. این سلول زباله را به شکل بهداشتی امحا می کند و لوله های زه کشی دفع زباله ، لوله های جمع آوری گاز متان و قابلیت استحصال آب را دارد.

وی گفت: در 7 ماه گذشته اعتبارات سازمان افزایش 400 درصدی داشته واز 6 میلیارد تومان به 26 میلیارد تومان رسیده است.