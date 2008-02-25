امام موسی صدر هویت شیعیان را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمد مهدی مظاهری ظهر امروز در همایش علمی "امام موسی صدر، سرشار از مفاهیم راه گشا"؛ با اشاره به تاکید امام موسی صدر بر مفهوم آزادی، گفت: آزادی ازنظر ایشان برترین سازوکار تمام ضوابط انسانی است و هیچ کس در یک جامعه محروم از آزادی توانایی خدمت را نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: امام موسی صدر بر اساس مبانی دینی و نظری ویژه خود تروریسم را به شدت محکوم می کند و حتی بکارگیری روش های تروریستی درمصاف با دشمنان را نیز نمی پذیرند.

وی با تاکید بر اینکه امام موسی صدر همواره رویه ای میان راه در سیره خود برجای گذاشته، گفت: ایشان بر خلاف تفکرات اومانیستی و کاپیتالیستی زمانه خود و همچنین بدون در افتادن به دام سوسیالیسم هیچ گاه فرد و جمع را قربانی یکدیگر نکرده و همواره طریقی اعتدالی وبین این دو مسیر را برگزیده اند.

مظاهری در پایان با اشاره به نقش برجسته امام موسی صدر در بازیابی هویت شیعیان، گفت: امام موسی صدر باعث شد که هویت شیعی فراموش شده در لبنان بازخوانی شده و در واقع مجددا بدست بیاید.