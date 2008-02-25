جهاد کشاورزی در خصوص تهیه نهال عاری از آفات به باغداران هشدار داد

مهندس مسعود وجدانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نهال به عنوان اولین نهاده کشاورزی در محصولات باغی از اهمیت بسزایی برخورداراست لذا نهال باید اصیل، سالم، شاداب، ریشه بندی مناسب وعاری از آفات و بیماریهای قرنطینه ای باشد.

وی از باغداران خواست نهالهای موردنیاز خود را از نهالستانهای مجوز دار ازموسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور که نهال شناسه دار دارند و مورد تائید کمیته فنی نهال استان است، تهیه نمایند.

وجدانی فر با اشاره به اینکه از افراد ناشناس، حاشیه خیابانها و داخل گاراژها نباید نهال خریداری شود گفت: تولید کننده نهال باید از مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گواهی بهداشت نهال داشته باشد.

وی نهالهای یکساله پیوندی بر نهالهای دو الی سه ساله پیوندی را دارای ارجحیت دانست و افزود: تولید کننده نهال موظف به صدور فاکتور فروش معتبر است.

وی آمادگی کارشناسان باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سراسر استان را جهت راهنمایی و همکاری با باغداران اعلام کرد.