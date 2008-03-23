صلح را با موسیقی به گوش جهان برسانیم

*خبرگزار مهر - گروه موسیقی : عشق به هنر موسیقی از چه زمانی در شما به وجود آمد؟

- خاطره پروانه : با ساز و نوای مادرم موسیقی را شناختم و پس از آن آموختن در من نهادینه شد و در تمام دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی با موسیقی همراه بودم. زمانی که ازدواج کردم و همسرم علاقه ام را به آواز دید راه را برای من هموار کرد. در همان دوران در مدرسه "بنی احمد" درس می دادم و در زمان بیکاری برای بچه ها مثنوی می خواندم. در همین بین مدیر مدرسه از من خواست تا سرود صبحگاهی برای بچه ها بخوانم من هم پذیرفتم و بعد از آن برای ضبط کار به استودیو رفتیم و از همان جا بود که با استاد صبا آشنا شدم.



*از چه سالی به طور حرفه ای موسیقی را آغاز کردید ؟

- با فوت پدر و مادرم و بزرگ شدن در سخت ترین شرایط افسانه زندگی من هم آغاز شد. در سال 36 به طور حرفه ای کارم را با ارکستراستاد صبا آغاز کردم و در ادامه با زنده یاد حسن رادمرد ،حسین دهلوی،فرامرز پایور افلیا پرتو کنسرتهای متعدد دادیم .



*بهترین کنسرتهایی که تا کنون داشتید کدام ها بوده اند ؟

- من همه کنسرتهایی که دادم را دوست دارم و با گذشته خوبی که داشتم زندگی می کنم، چشمهایم را که روی هم می گذارم می بینم که در اتحاد جماهیر شوروی،لهستان،مجارستان،رومانی،بلغارستان هستم. من همه اروپا و برخی از کشورهای آفریقایی را با کنسرتهایی که همراه با موسیقیدانان بزرگ برگزار کردیم، دیده ام و با فرهنگ موسیقایی اغلب کشورهای دنیا آشنا هستم. به هر کجا که می رفتیم سعی می کردیم موسیقی بومی آن کشور را یاد بگیرم و به عنوان برگ برنده برای حاضرین در سالن اجرا کنیم که با استقبال بسیاری مواجه می شد.

*کدامیک از تصنیف های قدیمی را بیش از همه دوست دارید ؟

- ما هفت دستگاه موسیقی و پنج آواز داریم که هر یک از این دستگاهها ویژگی و زیبایی خاص خودش را دارد. مثلا وقتی در دستگاه چهارگاه و یا آواز اصفهان احساس می کنم که بهترین تصنیف شده است و دستگاههای دیگر هم به همین ترتیب است بنابراین اصلا نمی توانم بگویم که کدام یک از آثار بهتراز دیگری است.

یکی از لذت بخش ترین لحظه های زندگی اجرای تصنیف هایی چون "آب حیات "، "صبح شد" بود که اغلب آنها با ارکستراستاد صبا اجرا شده است. خاطره انگیزترین تصنیف ها "دلم شکسته " ،"من سروش آسمانم "، "نیمه شب ها با دعا " بود. البته نباید قطعاتی که با گروه فرامرز پایور اجرا کرده ام را نادیده گرفت. بهترینهای این آثار قطعاتی چون "صبحدم ز مشرق" در دستگاه سه گاه از آثار درویش خان و همچنین "نادیده رخت"در آواز اصفهان بود.

* بزرگترین مشکل آواز را چه می دانید؟

- یکی از بزرگترین و مهمترین معضلات آواز روخوانی خواننده از متن است که این مسئله باعث می شود تمام حس خواننده و در عین حال تماشاگر از بین برود که به نظرمن این عادت زشت در خواننده های جوان بایستی هرچه زودتر به دست فراموشی سپرده شود.

*خانم پروانه اگر به عقب برگردید باز هم موسیقی را ادامه می دهید ؟

- بله باز هم موسیقی را انتخاب می کنم.

* فرزندتان هم موسیقی را ادامه داده اند؟

- شیرین اسکندانی یکی از نوه های دختری من است که در کنسرواتوار نیویورک اپرا تحصیل می کند و استعداد فوق العاده ای دارد که به نظرم ادامه دهنده راه من خواهد بود.