  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

نسبت "دموکراسی و اقتصاد" بررسی می‌شود

نسبت "دموکراسی و اقتصاد" بررسی می‌شود

نشست "نسبت دموکراسی و اقتصاد" با سخنرانی دکتر موسی غنی‌ نژاد سه‌ شنبه 14 اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی با همکاری شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تاریخ سه‌شنبه 14 اسفندماه 1386 ساعت 18-16 در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی نشست «بررسی نسبت دموکراسی و اقتصاد» را برگزار می‌نماید.

دکتر غنی‌نژاد که در مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی طی 16 ساعت اندیشه سیاسی اقتصادی هایک را تفسیر کرده است، در اردیبهشت 87 در قالب درس گفتارهایی به تبیین و تحلیل نسبت دموکراسی و اقتصاد خواهد پرداخت و پیش درآمد آن برگزاری سخنرانی دکتر غنی‌نژاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

کد مطلب 645404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها