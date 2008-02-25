به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی با همکاری شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تاریخ سه‌شنبه 14 اسفندماه 1386 ساعت 18-16 در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی نشست «بررسی نسبت دموکراسی و اقتصاد» را برگزار می‌نماید.

دکتر غنی‌نژاد که در مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی طی 16 ساعت اندیشه سیاسی اقتصادی هایک را تفسیر کرده است، در اردیبهشت 87 در قالب درس گفتارهایی به تبیین و تحلیل نسبت دموکراسی و اقتصاد خواهد پرداخت و پیش درآمد آن برگزاری سخنرانی دکتر غنی‌نژاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.