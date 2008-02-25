تأخیر در اجرای برخی پروژه های بزرگ و ملی حوزه فناوری اطلاعات

امیر حسین سعیدی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : هر روز که برای اجرا و عملیاتی شدن این طرحها فرصت را از دست می دهیم، مردم و دولت متحمل هزینه های سنگین و ضرر و زیانهای غیرقابل بازگشتی خواهند شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه دولت نیازمند بکارگیری و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کلیه مناسبات و برنامه های کلان کشور است، افزود: پروژه کارت هوشمند سوخت از جمله مواردی است که رویکرد دولت و تلاش مسئولین در بسط و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم و ارائه خدمات به شهروندان را به طور ملموس نشان می دهد.

وی با اشاره به برگزاری مجمع سازمان در هفته گذشته گفت : در حال حاضر دیگر ماهیت و جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای در ساختار تصمیم گیری کشور مستحکم شده که مصداق آن هم حضور و مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مناسبت ها و نقاط حساس تصمیم گیری های حکومتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات است.



سعیدی نایینی افزود :

ما در این مدت تعاملات بسیار خوبی با بخش های مختلف سیاستگذار و قانونگذار در کشور داشته ایم که از آن جمله می توان به نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، شورای اقتصاد، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفوماتیک، وزارت صنایع و معادن و مرکز صنایع نوین، وزارت بازگانی، معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات و ... اشاره کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: زیاده خواهی و منفعت طلبی برخی از افراد که در مقابل اتحاد صنف قرار گرفته اند و سعی در ایجاد تفرقه در صنف دارند یکی از جمله تهدیداتی بود که در طی فعالیت سازمان در دو سال گذشته با آن مواجه شدیم که به لطف خدا با شکست مواجه شده است.