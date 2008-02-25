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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۲

مرکز فروش ویژه محصولات کشاورزی در همدان گشایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: استان همدان تولیدکننده 4/5 میلیون تن محصولات کشاورزی در بخشهای دامی، زراعی و باغی است که 2/5 میلیون تن از محصولات تولیدی استان مازاد مصرف است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد فضلعلی با بیان اینکه در استان همدان 286 واحد صنایع تبدیلی و فرآوری فعال است افزود: 50 درصد تولیدات این واحدها در استان همدان مصرف می‌شود و 50 درصد صادر می‌شود.

فضلعلی با اشاره به اینکه برخی از محصولات تولیدی بخش کشاورزی در استان همدان در کشور دارای رتبه اول تا ششم هستند، خاطرنشان کرد: باید زمینه را برای عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب فراهم و بازارهای داخلی را ساماندهی کرد.

وی با تاکید بر ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در استان همدان تصریح کرد: با ایجاد این بازارچه‌ها می‌توان محصولات و مایحتاج مردم را به ویژه در ایام عید فراهم کرد.

این مسئول یادآور شد: سه مرکز عرضه مستقیم کالا به همت شهرداری همدان در نقاط مختلف راه ‌اندازی می‌شود که به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

احمد فضلعلی ادامه داد: در آینده نزدیک 10 نقطه دیگر جهت ایجاد مراکز فروش محصولات کشاورزی، دامی و باغی پیش‌بینی شده است.

فضلعلی هدف از ایجاد مرکز فروش محصولات کشاورزی را عرضه مستقیم کالا و محصولات و حذف واسطه ‌های کاذب و جلوگیری از گرانی محصولات بیان کرد و اظهار داشت: محصولات و کالاهای موجود در این مرکز مستقیم از محل تولید به بازار عرضه می‌شود.

وی افزود: این مرکز به طور دائم دایر خواهد بود و مراجعان به این مرکز مایحتاج خود را با قیمت و کیفیت مناسب تامین می‌کنند.

فضلعلی وسعت مرکز فروش محصولات کشاورزی، دامی و زراعی را 568 مترمربع اعلام کرد و بیان داشت: این مرکز دارای 22 غرفه است و تاکنون حدود 35 میلیون تومان صرف ساخت آن شده است.

کد مطلب 645410

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