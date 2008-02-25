مرکز فروش ویژه محصولات کشاورزی در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد فضلعلی با بیان اینکه در استان همدان 286 واحد صنایع تبدیلی و فرآوری فعال است افزود: 50 درصد تولیدات این واحدها در استان همدان مصرف می‌شود و 50 درصد صادر می‌شود .

فضلعلی با اشاره به اینکه برخی از محصولات تولیدی بخش کشاورزی در استان همدان در کشور دارای رتبه اول تا ششم هستند، خاطرنشان کرد: باید زمینه را برای عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب فراهم و بازارهای داخلی را ساماندهی کرد .

وی با تاکید بر ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در استان همدان تصریح کرد: با ایجاد این بازارچه‌ها می‌توان محصولات و مایحتاج مردم را به ویژه در ایام عید فراهم کرد .

این مسئول یادآور شد: سه مرکز عرضه مستقیم کالا به همت شهرداری همدان در نقاط مختلف راه ‌اندازی می‌شود که به زودی به بهره برداری خواهند رسید .

احمد فضلعلی ادامه داد: در آینده نزدیک 10 نقطه دیگر جهت ایجاد مراکز فروش محصولات کشاورزی، دامی و باغی پیش‌بینی شده است .

فضلعلی هدف از ایجاد مرکز فروش محصولات کشاورزی را عرضه مستقیم کالا و محصولات و حذف واسطه ‌های کاذب و جلوگیری از گرانی محصولات بیان کرد و اظهار داشت: محصولات و کالاهای موجود در این مرکز مستقیم از محل تولید به بازار عرضه می‌شود .

وی افزود: این مرکز به طور دائم دایر خواهد بود و مراجعان به این مرکز مایحتاج خود را با قیمت و کیفیت مناسب تامین می‌کنند .