445 کلاس درس جدید جایگزین مدارس تخریبی آذربایجان غربی می شوند

فریبرز اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: برای اجرای این طرحها از محل اعتبارات ملی تخریب و بازسازی مدارس به نام تعهدات سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی 265 هزار میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا مطالعات مقاوم سازی 922 کلاس درس نیز در دست اجراست.

اسماعیل زاده در ادامه همچنین از اتمام و تحویل 38 پروژه مدرسه سازی با 349 کلاس درس از محل اعتبارات ملی تخریب و بازسازی مدارس در استان خبر داد و یادآور شد: این طرحها نیز سال گذشته شروع شده اند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 12 پروژه با 87 کلاس درس، مهر ماه سال جاری اتمام و تحویل آموزش و پرورش استان شد و بقیه هفته دولت و دهه فجر سال 87 خاتمه یافته و آماده تحویل به سازمان آموزش و پرورش استان می شود.

اسماعیل زاده عنوان کرد: برای اجرای این طرح نیز اعتباری بالغ بر 178هزار میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی در ادامه از مقاوم سازی مدارس توسط این نهاد خبر داد و بیان داشت: هم اکنون مطالعات مقاوم سازی 657 کلاس درس از طریق عقد قرارداد با مهندسین مشاور در سطح استان در دست انجام است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به تعداد مدارس تحویلی به آموزش و پرورش در سال جاری یادآور شد: در هفته دولت، مهرماه و دهه فجر سال جاری در مجموع 65 پروژه مدرسه سازی با 386 کلاس در زیربنایی بالغ بر 48 هزار مترمربع اجرا شده است.