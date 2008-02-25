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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۰

445 کلاس درس جدید جایگزین مدارس تخریبی آذربایجان غربی می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: هم اکنون 54 پروژه مدرسه سازی با 445 کلاس درس توسط این نهاد در دست اجراست که مهر سال آینده جایگزین مدارس تخریبی استان خواهند شد.

فریبرز اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: برای اجرای این طرحها از محل اعتبارات ملی تخریب و بازسازی مدارس به نام تعهدات سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی 265 هزار میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا مطالعات مقاوم سازی  922 کلاس درس نیز در دست اجراست.

اسماعیل زاده در ادامه همچنین از اتمام و تحویل 38 پروژه مدرسه سازی با 349 کلاس درس از محل اعتبارات ملی تخریب و بازسازی مدارس در استان خبر داد و یادآور شد: این طرحها نیز سال گذشته شروع شده اند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 12 پروژه با 87 کلاس درس، مهر ماه سال جاری اتمام و تحویل آموزش و پرورش استان شد و بقیه هفته دولت و دهه فجر سال 87 خاتمه یافته و آماده تحویل به سازمان آموزش و پرورش استان می شود.

اسماعیل زاده عنوان کرد: برای اجرای  این طرح نیز اعتباری بالغ بر 178هزار میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی در ادامه از مقاوم سازی مدارس توسط  این نهاد خبر داد و بیان داشت: هم اکنون مطالعات مقاوم سازی 657 کلاس درس از طریق عقد قرارداد با مهندسین مشاور در سطح استان در دست انجام است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به تعداد مدارس تحویلی به آموزش و پرورش در سال جاری یادآور شد: در هفته دولت، مهرماه و دهه فجر سال جاری در مجموع 65 پروژه مدرسه سازی با 386 کلاس در زیربنایی بالغ بر 48 هزار مترمربع اجرا شده است.

کد مطلب 645418

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