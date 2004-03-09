شوراي حكام موضوعات فني مسايل هسته اي را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، وظايف هسته اي آژانس درسه گروه عمده تكنولوژي، امنيت و بررسي مي گنجد كه هر يك از اين گروهها چندين زيرگروه دارند.



امروز كارشناسان آژانس در نشست اعضاي كشورهاي عضو درباره موضوعات زير بحث و گفتگو مي كنند: فناوري هسته اي، مديريت مواد و خنثي سازي، غذا و كشاورزي، سلامتي انسان، كاربردهاي زيست محيطي، مراكز همكاري هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، امنيت هسته اي، امنيت راديواكتيويته كردن و حمل و نقل، استانداردهاي امنيتي، ماموريت هاي امنيتي، امنيت راكتورهاي تحقيقاتي و امنيت حمل و نقل مواد هسته اي ، بررسي هسته اي، وضع پادماني، توافقنامه ها و پروتكل هاي الحاقي، اجراي رژيم عدم گسترش سلاح هاي هسته اي و تدابير امنيتي، سرمايه گذاري ها براي همكاري هاي فني و بهسازي امنيتي.



كارشناسان آژانس انرژي اتمي در وين اعلام كردند كه اين موضوعات از مسائل اصلي مورد نگراني آژانس است كه متخصصين از كشورهاي مختلف به اعلام نظرات خود در اين زمينه خواهند پرداخت.

