کرج فاقد بیمارستان جنرال عمومی است

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرستان کرج در زمینه بهداشت و درمان و مراکز درمانی امکانات محدودی دارد به طوری که در این شهرستان تنها 11 بیمارستان خصوصی و دولتی مستقر است که هیچ یک جنرال عمومی نیستند.

وی افزود: در هر بیمارستان جنرال باید چهار تخصص وجود داشته باشد که بیمارستانهای کرج فاقد این امتیاز هستند برای مثال زمانی که یک بیمار را به بیمارستان شریعتی این شهرستان منتقل می کنند اگر نیاز به عکس برداری داشته باشد باید به بیمارستان دیگری مراجعه کند و این امر یک ضعف بزرگ در سیستم درمانی شهرستان است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مشکلات مراکز درمانی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج در سفر اخیر وزیر بهداشت و درمان به شهرستان کرج مطرح شده است و قول همکاری داده اند.

وی از مسئولان و مدیران استانی مربوطه خواست تا اعتبار ویژه ای را به مبلغ سه میلیارد ریال برای راه اندازی بیمارستان مهرشهر به شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج اختصاص دهند.

کولیوند یادآور شد: کلنگ زنی ساخت بیمارستان مهرشهر کرج از قبل از انقلاب اسلامی انجام شده اما تاکنون به بهره برداری نرسیده است.