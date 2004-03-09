زندگي در بم به نمايش گذاشته مي شود

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" عكس هاي بهنام صديقي در نمايشگاهي با عنوان "زندگي در بم " در روز هاي 23 و 24 اسفند درمحل كارگاه تجربه خانه هنرمندان ايران برپا خواهد شد .

دراين نمايشگاه تعداد 30 قطعه از عكس هاي اين هنرمند كه همگي پس از وقوع زلزله اخير دراين شهر گرفته شده اند ، در برابرديد مخاطبان ، ارائه مي شود . كيله عكس ها رنگي و درابعاد 30×45 سانتي متر چاپ شده اند . موضوع اين آثار همگي بر تزئينات و اشيائ موجود در خانه هاي بم پس از زلزه متمركز شده است .

صديقي در رابطه با انگيزه خود از ارائه اين آثار مي گويد : پس از زلزله به همراه يك گروه امداد به منطقه بم رفتم . در همان زمان به هنگام خاك برداري منازل ويران شده ، زندگي جاري دردل اين ويرانه ها با نمودي كه درتزئينات برچاي مانده روي ديوارها داشتند نظر مراجلب كردند . درواقع به اين ترتيب از روي اسباب و اثاثيه باقي مانده در لابلاي اين ويرانه ها به درون مايه هاي فرهنگي اين منطقه پي بردم . همين امر دليل سفرهاي پياپي من به منطقه و انجام عكاسي شد .

نمايشگاه زندگي در بم با حمايت ستاد ياري به كودكان زلزله بم (سيب ) برپا مي شود و كليه عوايد فروش عكس هاي آن به كودكان برچاي مانده از زلزله بم اختصاص دارد .