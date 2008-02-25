منتظر پروانه نمایش "مجنون لیلی" هستم

قاسم جعفری درباره اکران نوروزی "مجنون لیلی" به خبرنگار مهر گفت: "فیلم را برای گرفتن پروانه نمایش به شورای نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی ارشاد ارائه کرده‌ایم و فکر می‌کنم تا چند روز آینده وضعیت آن مشخص شود. قرار است شرکت فیلمیران بعد از گرفتن مجوز "مجنون لیلی" را نوروز 87 به اکران عمومی درآورد."

نمایی از فیلم "مجنون لیلی"

"مجنون لیلی" عاشقانه‌ای شهری است که دو شخصیت اصلی قصه آن فرهاد و پروانه به عنوان نماد عشق‌های اسطوره‌ای در مسیری پرفراز و نشیب کنار هم قرار می‌گیرند، اما روز ولنتاین حادثه‌ای آنها را از هم جدا می‌کند. تا اینکه یک هدیه در طول شبانه روز مسیر زندگی این دو دلداده را تغییر می‌دهد و هر کدام به شناختی جدید از عشق و دوست داشتن می‌رسند.

محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، حمید گودرزی، حامد بهداد، نیما شاهرخشاهی، السا فیروزآذر، یوسف تیموری، گلاره عباسی، احمد پورمخبر، رامین راستاد، ابوالفضل پورعرب، رضا رویگری و ... در "مجنون لیلی" بازی می‌کنند که پنجمین فیلم جعفری پس از "ماه مهربان"، "قاصدک"، "بازنده" و "گرگ و میش" است.

دیگر عوامل تولید "مجنون لیلی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، نویسندگان: فرهاد نوری و مسعود صحت، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، تدوین: حمید سیفی، صداگذاری و میکس: فریدون خوشابافرد، سرمایه‌گذاران : حسن رحیم منفرد و صدیقه صحت. مجری طرح: صدیقه صحت و تهیه‌کننده: قاسم جعفری.