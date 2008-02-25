توسعه کشور در گرو حضور نخبگان در عرصه های مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری صبح امروز در جمع مهندسان و روسای نظامات مهندسی هرمزگان افزود: جامعه ای می تواند با سعادت و توانمندی در مسیر توسعه به اهداف بلند مدت خود دست یابد که با بهره گیری از نخبگان جامعه راه مشورت و حضور آنها در عرصه های مدیریتی را هموار و توانمندی آنها را ارج نهد.

وی گفت: در جمهوری اسلامی دولت ها به عنوان بازوان اجرایی جامعه و مجلس ها در جایگاه نظارت و قانونگذاری بر خواسته از اراده ملتند و همین برخواستگی از اراده ملت موجب کشف استعدادهای نهفته و تکیه جامعه بر نخبگان مسئولیت پذیر خود می شود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس از اراده فرزندان کشور در دستیابی به توان هسته ای به عنوان الگویی در مشارکت نخبگان جامعه در توسعه و توانمندی نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: باور به توان نسل جوان و پویای جامعه و واگذاری مسئولیتها به آنها و در کنار آن حمایت های اصولی از این قشر سبب پیروزی بزرگ و ارزشمند هسته ای کشورمان و کرنش تمامی قدرت ها به قدرت برخواسته از اراده خداوند جوانان ایرانی است.

آشوری گفت: اگر حمایت مداوم مقام معظم رهبری و مجموعه مدیران کشورمان و ایستادگی ملت ایران بر عزم خود در دستیابی به توانمندی هسته ای نبود امروز شاهد این پیروزیهای بزرگ در جامعه ایرانی نبودیم و این موضوع باید به عنوان الگویی در سایر رشته ها و فنون مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امروز مدیریت کشور در دستان توانمند مهندسین و مدیران و تکنسین های جوان کشورمان است و هر کجا که حضور نسل جوان به عنوان یک بازوی ارزشمند مسئولیت پذیری مورد توجه قرار گرفت موفقیتهای بزرگی برای این میهن اسلامی رقم خورده است.