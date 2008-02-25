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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

توسعه کشور در گرو حضور نخبگان در عرصه های مدیریتی است

توسعه کشور در گرو حضور نخبگان در عرصه های مدیریتی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر لزوم بهره مندی از ظرفیتهای علمی کشور تاکید کرد و گفت: جامعه ای در مسیر توسعه کارآمد قرار می گیرد که بر در دایره مدیریتی آن نخبگان نقش موثر بر عهده داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری صبح امروز در جمع مهندسان و روسای نظامات مهندسی هرمزگان افزود: جامعه ای می تواند با سعادت و توانمندی در مسیر توسعه به اهداف بلند مدت خود دست یابد که با بهره گیری از نخبگان جامعه راه مشورت و حضور آنها در عرصه های مدیریتی را هموار و توانمندی آنها را ارج نهد.

وی گفت: در جمهوری اسلامی دولت ها به عنوان بازوان اجرایی جامعه و مجلس ها در جایگاه نظارت و قانونگذاری بر خواسته از اراده ملتند و همین برخواستگی از اراده ملت موجب کشف استعدادهای نهفته و تکیه جامعه بر نخبگان مسئولیت پذیر خود می شود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس از اراده فرزندان کشور در دستیابی به توان هسته ای به عنوان الگویی در مشارکت نخبگان جامعه در توسعه و توانمندی نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: باور به توان نسل جوان و پویای جامعه و واگذاری مسئولیتها به آنها و در کنار آن حمایت های اصولی از این قشر سبب پیروزی بزرگ و ارزشمند هسته ای کشورمان و کرنش تمامی قدرت ها به قدرت برخواسته از اراده خداوند جوانان ایرانی است.

آشوری گفت: اگر حمایت مداوم مقام معظم رهبری و مجموعه مدیران کشورمان و ایستادگی ملت ایران بر عزم خود در دستیابی به توانمندی هسته ای نبود امروز شاهد این پیروزیهای بزرگ در جامعه ایرانی نبودیم و این موضوع باید به عنوان الگویی در سایر رشته ها و فنون مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امروز مدیریت کشور در دستان توانمند مهندسین و مدیران و تکنسین های جوان کشورمان است و هر کجا که حضور نسل جوان به عنوان یک بازوی ارزشمند مسئولیت پذیری مورد توجه قرار گرفت موفقیتهای بزرگی برای این میهن اسلامی رقم خورده است.

  

کد مطلب 645446

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