کارکرد ویژه چشمها و اشکال چهارگوش روی بال پروانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از حیوانات از ویژگیهای ظاهری همانند رنگها و طرحهایی برخوردارند که آنها را از حیوانات شکارچی محافظت می کند و خطر شناخته شدن را کاهش می دهد.

بعضی از این حیوانات مثل پروانه ها و ماهی روی پوشش بیرونی بدن خود اشکالی شبیه به دو چشم دارند. از بیش از 150 سال قبل اعتقاد براین است که این حیوانات با استفاده از چشمها که در حقیقت تقلیدی از چشمهای دشمنان شکارچیان آنها است می توانند موجب وحشت حیوان شکارچی و دور شدن آن شوند.

این درحالی است که اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه کمبریج در انگلیس که نتایج تحقیقات خود را در مجله Behavioral Ecology منتشر کرده اند با انجام آزمایشاتی موفق شدند این فرضیه را تکذیب کنند.

براساس گزارش National Geographic، این محققان با استفاده از کاغذهای ضد آب مجموعه ای این چشمها را به اضافه اشکال دیگری که شبیه مربع بودند درست کردند و حتی به بعضی از آنها کرمهای کوچکی که غذای مطلوبی برای پرندگان شکارچی به شمار می روند را وصل کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که این چشمها نه تنها جنبه حافظتی ندارند بلکه پرنده های شکاری را به طرف خود جلب می کنند (برای کنترل جمعیت این موجود) و در عوض اشکال چهار گوش پروانه را از حمله دشمن حفظ می کند.

به گفته این دانشمندان این چشمها بیش از آنکه شبیه به چشم دشمنان شکارچیان پروانه ها باشند، ویژگیهای یک علامت گذار را دارند و در حقیقت به جای اینکه پرنده ها را دور کنند به طرف خود هدایت می کنند.