جمعیت تحت پوشش خدمات آب شرب خراسان رضوی به 5/98 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی جمشیدی ظهر امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از روند اجرایی مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به خراسان رضوی افزود: حدود 20 شهر جدید الاحداث و روستای اضافه شده به شهرها اغلب با مشکلات تامین و توزیع آب مواجه بودند که کلیه این شهرها تا پایان نیمه اول سال جاری تحویل گیری شده است.

وی با اشاره به پروژه آبرسانی به 24 شهر استان در مناطق مرزی و محروم گفت: این طرح با اجرای 239 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، اعتباری بالغ بر صد میلیون دلار از سهمیه ارزی را به خود اختصاص داده است.

جمشیدی در خصوص تامین آب شرب طرقبه و شاندیز عنوان کرد: این پروژه شامل اجرای 62 کیلومتر خط انتقال، حفر و تجهیز 20 حلقه چاه، احداث 18 هزار متر مکعب مخزن، موجب 170 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش می شود.

وی از اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای مطالعه جدا سازی آب شرب و بهداشتی در شهرهای جنوب خراسان رضوی خبر داد و افزود: فاز دوم تامین آب شرب شهرستان بجستان در سال آینده به بهره برداری می رسد.