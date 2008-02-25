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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

"اطلاعات حکمت و معرفت" منتشر شد

"اطلاعات حکمت و معرفت" منتشر شد

شماره جدید "اطلاعات حکمت و معرفت" ویژه خواجه نصیر الدین طوسی با آثاری از نصر، کوپر، اکوان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از اطلاعات حکمت و معرفت که اختصاص به بررسی آرای خواجه نصیر الدین طوسی دارد مقالاتی با عنوان درآمدی بر زندگی و آثار خواجه نصیر الدین طوسی از دکتر سید حسین نصر، از نصیر الدین طوسی با مکتب اصفهان از جان کوپرو علامه حلی و جاودانگی از محمد اکوان منتشر شده‌اند.

از عناوین این نشریه همچنین می‌توان به ابسال به عنوان رمز مقام آدمی در عرفان از هانری کربن و درآمدی تاریخی بر حکمت سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی اشاره کرد.

در بخش اندیشه و نظر این مقالات منتشر شده‌اند: مولویه در بوسنی، حکمت شفاهی و افلاطون، نبوت در نگرش محمد بن زکریای رازی، سرچشمه های تفکرات فلسفی در اسلام، غایت مابعدالطبیعه از نظر ابن سینا.

کد مطلب 645487

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