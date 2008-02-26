کتابخانه نخستین مورخ کرد با مسئولیت فرهاد پیربال بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، پیربال که از هشت سال پیش شخصا مسئولیت این کتابخانه را برعهده داشته، درباره بازگشایی مجدد این کتابخانه غنی گفت: کتابخانه شرفخان - مورخ نامی کرد - در پایان سال 2004 به دلیل کمبود امکانات تعطیل شد. در این مدت دست به کار خرید کتاب برای این کتابخانه شدم و به تعداد کتابهای بسیاری که قبلاً آنجا بود اضافه کردم.

این نویسنده افزود: من برای اداره این کتابخانه ماهانه 2.5 میلیون دینار از وزارت کشور حکومت اقلیم کردستان دستمزد می گیرم که جای قدردانی است؛ هر چند یک میلیون و 800 هزار دینار آن را به اجاره بهای محل کتابخانه می دهم.

پیربال درباره انتخاب نام شرفخان بدلیسی برای این کتابخانه نیز گفت: این نامگذاری به این خاطر است که شرفخان نخستین کسی بوده که تاریخ کردها را نوشته است.

در این کتابخانه تعداد زیادی کتاب به زبانهای کردی، عربی و فارسی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نقد ادبی، تاریخ و حوزه های دیگر وجود دارد.

شرف ‌الدین بن شمس ‌الدین بدلیسی (معروف به شرفخان بدلیسی) در سال 1524 میلادی در کره ‌رود - محلی بین قم و همدان - متولد شد و در سال 1599 میلادی درگذشت. وی یکی از تاریخ ‌نگاران برجسته تاریخ کردهاست و کتابش به نام شرفنامه (تاریخ مفصل کردستان) که به زبان فارسی نوشته شده از منابع اصلی تاریخی مربوط به ملت کرد به شمار می ‌آید.

نیاکان او امیران ایل روژکی بودند که در سال 1543 میلادی بر منطقه بدلیس (در کردستان ترکیه) فرمان می ‌راندند. دگرگونی‌های سیاسی باعث شد تا پدر او امیر شمس‌الدین بن شرف ‌الدین به بخش مرکزی ایران مهاجرت کند. شرفخان در سن 9سالگی به دربار شاه تهماسب یکم راه یافت و به مدت 20 سال در استان‌های گوناگون ایران به عنوان والی منصب داشت. در سال 1576 میلادی به مرکز فراخوانده شد و به همراه 600 خانوار از ایل و خانواده خود به ماموریتی به سوی منطقه وان (ترکیه امروزی) فرستاده شد. خسرو پاشا فرماندار وان از ترس ورود فرستادگان به دربار سلطان مراد سوم گریخت. شرفخان بدینوسیله فرمانروایی موروثی بر بدلیس و منطقه موش را به دست آورد.