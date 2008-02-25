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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۴

در اجلاس امروز مجلس خبرگان؛

هاشمی رفسنجانی گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را ارائه کرد

هاشمی رفسنجانی گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را ارائه کرد

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی براساس ماده ‪ ۸۶‬آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، مبنی برگزارش سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبری به نمایندگان مجلس خبرگان، گزارشی از روند تاسیس، عملکرد و برنامه‌های آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان سیر تاریخی تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصحلت نظام ، به نامه‌ای استناد کرد که در سال ‪ ۱۳۶۰‬به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی از امام برای حل برخی مسائل و بن بستها تقاضای راهنمایی نمود که امام نظر اکثریت مجلس و سپس رای دوسوم نمایندگان مجلس را ملاک دانستند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تحلیل اقدامات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تا سال ‪ ۱۳۶۶‬و نوع برخوردها و تعاملات این دونهاد ، گفت: روسای قوا در سال ‪ ۶۶‬طی نامه‌ای از امام خواستند که در تصمیم خویش برای تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تسریع فرمایند تا کارها و قوانین معطل نمانند و امام در ‪ ۱۷‬بهمن ‪ ۱۳۶۶‬با تعیین شخیصت‌های حقیقی و حقوقی دستور تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند.

وی افزود: سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام ‪۲۰‬ سال پیش به دستور امام و به ریاست رییس جمهور وقت ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شد و در سال ‪ ۶۸‬در بازنگری قانون اساسی ، در اصول قانون اساسی گنجانده شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اصول قانون اساسی مربوط به مجمع تشخیص و وظایف آن گفت: علاوه بر داوری دراختلافات مجلس و شورای نگهبان و حل معضلات ، تدوین سیاستهای کلی نظام را شروع کرد که تا بحال سیاست‌های کلی ‪ ۳۲‬بخش تصویب شده است .

وی افزود: مهمترین بخش سیاست های کلی حسن اجرای آن است که نظارت آن بر اساس قانون اساسی از وظایف رهبری است و ایشان به مجمع تشخیص تفویض کرده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح چگونگی تدوین آیین نامه نظارت در مجمع تشخیص مصلحت پرداخت وگفت: تاکنون بنابر ملاحظاتی نظارت بر اجرای کامل سیاست‌ها عمل نشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی بابیان جزئیات مباحث و مذاکرات مربوط به نظارت گفت: مجمع تشخیص در بودجه ‪ ۱۳۸۷‬بندهایی را مغایر سیاستهای کلی دید که طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد و شورای نگهبان هم برای مجلس شورای اسلامی فرستاد.

وی در بخش پایانی سخنانشان با ارائه آماری از جلسات و مصوبات مجمع تشخیص نظام گفت: امیدواریم با انجام درست وظایف مصوب در قانون اساسی ، از عهده این مسئولیت مهم برآییم .

کد مطلب 645489

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