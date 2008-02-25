فرهنگیان از عوامل حضور حداکثری مردم در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به نقش بسیار مهم فرهنگیان برای افزایش حضور مردم در انتخابات اظهار داشت: فرهنگیان با توجه به وظیفه خود بیشترین ارتباط را با اقشار جامعه بر قرار می کنند و می توانند از این فرصت استفاده نموده و مردم را برای حضور گسترده و با شکوه در انتخابات تشویق نمایند.

وی خاطرنشان کرد: حضور در صحنه انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است و هر کدام از افراد جامعه در هر جایگاهی که قرار دارند باید علاوه بر حضور خود در انتخابات دیگر اقشار را نیز برای حضور در این همایش ملی تشویق کنند.

استاندار کردستان به فضای بسیار خوب استان در آستانه برگزاری انتخابات اشاره و تصریح کرد: با توجه به تائید صلاحیت افراد بیشتر توسط شورای محترم نگهبان انتخابات در استان کردستان کاملا رقابتی شده و امیدواریم که شاهد حضور پر شور مردم استان در انتخابات مجلس هشتم باشیم.

نجار یادآور شد: از نظر کارهای اجرای برگزاری انتخابات در استان نیز هیچ گونه مشکلی نیست و کارها با توجه به زمانبندی مسئولان وزارت کشور پیگیری و دنبال می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه دولت نهم به بحث آموزش و پرورش اشاره داشت و افزود: دولت نهم توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی در تمامی نقاط کشور را در دستور کار خود قرار داده و خوشبختانه تا امروز در راستای انجام این مهم به خوبی عمل کرده است.

نجار بیان داشت: امیدواریم که روند رو به رشد توسعه آموزش و پرورش کشور با انتخاب جناب آقای علی احمدی به عنوان مقام عالی وزارت وارد فاز جدید شده و شاهد موفقیت وی با توجه به اشرافیت کاملی که در بحث آموزش و پرورش دارند، باشیم.

وی در پایان ساخت و توسعه مدارس شبانه روزی در استان را خواستار شد و افزود: با توجه به یکی از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان کردستان مقرر گردید که 10 مدرسه شبانه روزی در استان ساخته شود که این تعداد به 14 مدرسه افزایش یافته و در حال حاضر با شدت هر چه تمام تر عملیات ساخت و ساز این مدارس دنبال می شود.