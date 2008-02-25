ارائه تسهیلات ویژه به اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نقیب زاده با بیان این مطلب افزود: این تسهیلات در راستای اجرای سیاستهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی برای بسط و توسعه خدمات رفاهی به کارکنان و اعضای هیئت علمی و به منظور برنامه ریزی و اجرای مناسب، هماهنگ و یکپارچه سیاست های رفاهی دانشگاه در جهت بهره مندی همسان و عادلانه پرسنل از خدمات فراهم شده ارائه می شود.

نقیب زاده افزود: بدین منظور تمامی واحدهای دانشگاهی موظف اند نسبت به تشکیل ستاد اسکان نوروزی در محل واحد اقدام کنند و اعضای ستاد مذکور نیز به موجب احکام صادره توسط رئیس واحد، مسئولیت برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به اسکان مهیمانان نوروزی و سایر برنامه های رفاهی کارکنان در ایام نوروز را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای دانشگاهی، مراکز آموزشی و دبیرخانه های مناطق موظف اند، اماکن اقامتی مناسب در اختیار خود، اعم از میهمانسرا، خوابگاه و ... را به صورت آماده بهره برداری و با تجهیزات اولیه و ضروری اقامت در حد امکانات واحد مهیا کرده و برای پذیرایی از میهمانان نوروزی دانشگاه که با معرفی نامه مکتوب از مدیریت امور رفاهی دانشگاه و یا واحد دانشگاهی مربوطه معرفی می شوند، آمادگی کامل داشته باشند.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اظهار داشت: کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همانند سایر سازمانها و نهادهای دولتی کشور می توانند از خدمات سفر کارت ملی بهره مند شوند که به همین منظور از طریق مدیریت امور رفاهی سازمان مرکزی می توانند در این مورد اقدام کنند.