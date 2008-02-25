امکان پارک رایگان در پارکینگ های سازمان حمل و نقل و ترافیک فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نصرالله خادم السلام در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم مردم و مدیران ارشد شهرداری تهران از طریق 1888 ، اظهار کرد: پارکینگ های عمومی سازمان حمل ونقل و ترافیک که اغلب در محدوده مرکزی شهر تهران واقع شده اند از 15 اسفند ماه در 2 تا 3 ساعت اولیه پارک خودروها هیچ هزینه ای دریافت نمی کنند تا شهروندانی که قصد خرید در این ایام را دارند بتوانند به راحتی از پارکینگ های عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: محدوده زمانی 2 تا 3 ساعت به این دلیل تعیین شده است که پارکینگ ها توسط خودروهای کسبه و ساکنان محدوده اشغال نشود و شهروندانی که برای خرید نوروزی به مرکز شهر و مراکز تجاری مراجعه می کنند با مشکل مواجه نباشند.

وی تصریح کرد: طرح رایگان کردن پارکینگ های سازمان حمل ونقل و ترافیک در راستای کاهش پارک حاشیه ای و ارتکاب شهروندان به تخلفاتی مانند پارک دوبل و پارک در محل های غیر مجاز اجرا خواهد شد.