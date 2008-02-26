22 مرکز بهداشتی درمانی خراسان جنوبی فاقد آمبولانس هستند

ولی الله زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: در حال حاضر در سطح استان تنها هشت مرکز بهداشتی درمانی دارای آمبولانس هستند که آنها نیز فرسوده شده اند.
وی از وجود 66 مرکز بهداشتی درمانی، 300 خانه بهداشت و 23 پایگاه شهری در خراسان جنوبی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 84 پزشک خانواده در مراکز بهداشتی در مانی این استان به صورت تمام وقت فعالیت دارند.
زراعتکار با بیان اینکه میزان مراجعه روستاییان در هر مرکز بهداشت 50 تا 60 نفر در روز است، تصریح کرد: این تعداد پزشک جوابگوی کل افراد تحت پوشش این مراکز در سطح استان نیست.
وی تأکید کرد: با توجه به کمبود تعداد مراکز بهداشتی درمانی و کمبود پزشک در اکثر روستاها برنامه هایی به منظور گسترش این خدمات انجام خواهد شد که شامل افزایش تعداد مراکز و تعداد پزشک تا رسیدن به حد مطلوب خواهد بود.
زراعتکار ویزیت پزشک عمومی، واکسیناسیون، مراقبت مادران وکودکان، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت روان، مشاوره تغذیه، تزریق و پانسمان و خدمات دارویی را از جمله خدمات ارائه شده در این مراکز دانست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآورشد: خدمات بهداشتی درمانی فقط مختص افراد بیمار نیست بلکه کل افراد را به صورت آموزشی و به منظور بالا بردن سطح سلامت افراد تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار می دهد.
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