22 مرکز بهداشتی درمانی خراسان جنوبی فاقد آمبولانس هستند

ولی الله زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: در حال حاضر در سطح استان تنها هشت مرکز بهداشتی درمانی دارای آمبولانس هستند که آنها نیز فرسوده شده اند .

وی از وجود 66 مرکز بهداشتی درمانی، 300 خانه بهداشت و 23 پایگاه شهری در خراسان جنوبی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 84 پزشک خانواده در مراکز بهداشتی در مانی این استان به صورت تمام وقت فعالیت دارند .

زراعتکار با بیان اینکه میزان مراجعه روستاییان در هر مرکز بهداشت 50 تا 60 نفر در روز است، تصریح کرد: این تعداد پزشک جوابگوی کل افراد تحت پوشش این مراکز در سطح استان نیست .

وی تأکید کرد: با توجه به کمبود تعداد مراکز بهداشتی درمانی و کمبود پزشک در اکثر روستاها برنامه هایی به منظور گسترش این خدمات انجام خواهد شد که شامل افزایش تعداد مراکز و تعداد پزشک تا رسیدن به حد مطلوب خواهد بود .

زراعتکار ویزیت پزشک عمومی، واکسیناسیون، مراقبت مادران وکودکان، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت روان، مشاوره تغذیه، تزریق و پانسمان و خدمات دارویی را از جمله خدمات ارائه شده در این مراکز دانست .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآورشد: خدمات بهداشتی درمانی فقط مختص افراد بیمار نیست بلکه کل افراد را به صورت آموزشی و به منظور بالا بردن سطح سلامت افراد تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار می دهد.