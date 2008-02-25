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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۸

دهیاران نباید ابزار در آمد بخشداران قرار گیرند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای استان مازندران با اشاره به اینکه شوراهای روستا مشاوران خوبی برای دهیاران در طرحهای روستایی هستند گفت: دهیاران نباید ابزار در آمد بخشداران قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسن پور، ظهر امروز در هشتمین جلسه شورای استان مازندران اظهار داشت: دهیاریها برای رفع موانع روستایی باید اشراف کامل به قوانین روستایی و توسعه ای داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شوراها نمی توانند در عزل و نصبهای مدیران دخالت کنند تصریح کرد: مسئولان شوراهای شهر و روستا وظیفه مطالبه حقوق به حق مردم از مدیران را بر عهده دارند.

محسن پور با بیان اینکه نمایندگان شورای استان باید حضور فعالانه در جلسات کارگروهی و کمیسونهای زیر بنایی استان داشته باشند، یادآور شد: بررسی دقیق و پیگیری مجدانه برای حقوق قانونی مردم کارکرد اصلی شوراهاست.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک بودن انتخابات هشتمین دوره مجلس از اعضای شوراهای شهر و روستای استان خواست: بدون زد و بندهای سیاسی و حمایت بی طرفانه از نامزدها، مردم را به حضور حداکثری و مشارکت سالم دعوت کنند.

محسن پور افزود: شوراها برای تقویت و افزایش حضور مردم در شهرستانها همایشهای بزرگ همدلی شورایی برگزار کنند.

وی ضمن درخواست از نمایندگان شورای عالی استانها برای ارائه مشکلات و تنگناهای بخشهایث مختلف استان نیز یادآور شد: خانم نرگس کمالی، عضو شورای اسلامی استان مازندران به عنوان رئیس کمیسون فرهنگ شورای عالی استانها منصوب شد.

کد مطلب 645519

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