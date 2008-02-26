اصولگرایی مقابل محافظه کاری و مبتنی بر ارزشها و عقلانیت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی در جمع طلاب مدرسه معصومیه قم با اشاره به مفاهیم اصولگرایی گفت: اصولگرایی بنیادگرایی نیست و آنچه که در صحنه بین المللی وجود دارد و بنیادگرا خوانده می‌شود و نگاه تعصب آمیز و خشک‌ دارد، را قبول ندارد .



وی تصریح کرد : اصولگرایی جریانی انقلابی و پرشتاب است و اعمال محافظه کارانه را که غربیها به آن پایبند هستند قبول ندارد .



نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای امنیت ملی افزود : کسانی که محافظه کار هستند از تغییر و تحول حمایت نمی‌کنند، ولی اصولگرایی همیشه به دنبال تحول و پیشرفت بوده است.وی با بیان اینکه اصولگرایی با حرکتهای احساسی و قشری تناسب ندارد، اظهار داشت : اصولگرایی حرکتی متنی و عمیق دارد و به دنبال امور قشری نیست و با فکر حرکت می‌کند .



علی لاریجانی تاکید کرد : اصولگرایی در هیچ شرایطی خود را در چارچوبی دفن نمی‌کند بلکه اصولگرایی با مبنای تفکرات اصیل اسلامی، مبانی فکری امام خمینی و رهبر معظم انقلاب را دنبال خواهد کرد .



وی با اشاره به چگونگی رسیدن به جریان اصولگرایی گفت : می‌توان اصولگرایی را بر اساس حرکات عقلانی درک کرد و از نظر روشی نیز چراغ راهنمای اصولگرایی جوهر روحانیت است.وی با بیان اینکه اصولگرایان از هیچ چیزی واهمه ندارند، تصریح کرد : اصولگرایی تفکر امام را دنبال می‌کند و بر آن تأکید دارد و بر روی مبانی خود استوار است .



نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای امنیت ملی در ادامه به موضوع پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد و این پیروزی را تبریک گفت.وی افزود : این موقعیت ظرفیت مناسبی برای ایران است و گامی مناسب در جهت فناوری کشور محسوب می‌شود .



علی لاریجانی با اشاره به گزارش البرادعی گفت : البته هنوز افراد لج بازی در دنیا وجود دارند که نمی‌خواهند ایران به فناوری صلح آمیز هسته‌ای دست پیدا کند ولی آژانس با گزارش خود تمام ابهامات را بر طرف کرد .



وی افزود : امروز به لطف خدا و ایستادگی ملت و دولت نگرانیها رفع شده و مردم در انتخابات جواب دشمن را خواهند داد .



وی در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کرد و اظهار داشت : باید با جذب سرمایه‌گذار مشکل اقتصادی را در جامعه رفع کنیم و رفاه را برای مردم به ارمغان آوریم .