به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، شهردار تهران در کنفرانسی خبری در بغداد سفرش را پاسخ به سفر شهردار بغداد به تهران خواند و گفت : من به نمایندگی از مردم ایران در این کشور حضور پیدا کردم و بسیار خوشحالم که امروز در شهر بغداد پایتخت کشور عراق حضور دارم.

وی با اشاره به روابط تاریخی و مشترکات دینی و تمدنی ایران و عراق گفت : هم اکنون که دولتی مردمی در عراق در مسند کار است فرصتی است که همکاریها به صورت جدی در ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه یابد.

شهردار تهران افزود : هر چند مردم عراق مخصوصا شهر بغداد ممکن است امروز با مشکلاتی روبرو باشد و کمبودهایی داشته باشند اما واقعیت این است که عراق کشوری غنی و ثروتمند است و ظرفیتهای خوبی در این شهر و کشور وجود دارد .

قالیباف تاکید کرد : ما وظیفه دینی خود می دانیم که به عنوان کشور همسایه و با توجه به تعلقات و ارتباط بین دو ملت در این شرایط سازندگی در خدمت شهرداری و مردم شهر بغداد باشیم و تجربیات و خدمات مختلفی را در زمینه های متنوع برای یک اقدام جدی و عملی انجام دهیم .

وی گفت : در آینده ای نزدیک مردم عراق حضور خوب شهرداری تهران را در اجرای پروژه ها در همه زمینه ها احساس می کنند.

شهردار تهران در پاسخ به سئوالی درباره مشکلات کار در بغداد گفت : مشکل خاصی که مانع همکاری شهرداری تهران و بغداد باشد وجود ندارد اما دو موضوع قابل تامل است، یکی اینکه به سیستم بروکراسی باید سرعت بدهیم که قول آن را شهردار بغداد و نخست وزیر عراق داده اند و مورد دیگر مسائل امنیتی است که ممکن است بر فعالیتها اثر گذار باشد و ما با برنامه ریزی تلاش می کنیم که این مشکل هم نقصی در کار بوجود نیاورد.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در مورد اتهامات مطرح شده از سوی اشغالگران عراق علیه ایران پرسید گفت : همانطور که خود شما نیز اشاره کردید این یک تهمت است و ما به عنوان یک کشور مسلمان ثابت کرده ایم از زمانی که عراق به دست مردمش اداره می شود حامی این شرایط هستیم .

قالیباف با بیان اینکه امنیت و توسعه اقتصادی عراق در امنیت و توسعه ایران اثرگذار است گفت : ما از هیچ کاری برای کمک به کشور عراق دریغ نخواهیم کرد و هم اکنون نیز برای کمک به دولت و ملت عراق اینجا حضور داریم، شرکتهای ایران کار خود را به زودی آغاز خواهند کرد و طبیعتا کار کردن در اینجا سختیها و مشکلات زیادی دارد اما ما به خاطر کمک به مردم عراق این سختیها را تحمل می کنیم.