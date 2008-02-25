نشست نمایندگان گروههای مخالف و موافق دولت لبنان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این نشست میشل عون رئیس جریان ملی آزاد به نمایندگی از گروههای مخالف و سعد حریری رئیس جریان المستقبل (آینده) و امین جمیل رئیس حزب کتائب به نمایندگی از گروههای موافق دولت به همراه عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب حضور دارند.



این نمایندگان دیشب نیز درحضور عمرو موسی نشست چهارساعته ای را در ساختمان مجلس لبنان در مرکز بیروت برگزار کرده و توافق کردند تا دور دیگر گفتگوهای خود را امروز با برگزاری نشست یاد شده انجام دهند.

دبیرکل اتحادیه عرب عصر دیروز به محض ورود به لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار و درباره حل بحران سیاسی این کشور در چارچوب طرح کاری اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد.



موسی علاوه براین، با سعد الحریری و امین الجمیل،"فؤاد سنیوره" نخست وزیر و "ولید جنبلاط" یکی از رهبران جریان حاکم بر لبنان نیز دیدار کرد و سپس نشست دیشب نمایندگان گروههای مخالف و موافق را ترتیب داد.

وی امروز نیز پیش از برگزاری نشست امروز نمایندگان گروههای مخالف و موافق بار دیگر با شماری از شخصیت ها مسئولان لبنانی رایزنی کرد.



اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 14 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 26 فوریه(هفتم اسفند) برگزار شود.