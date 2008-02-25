سفیر چین مزیتها و پتانسیلهای استان کرمانشاه را مورد بررسی قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه در جلسه ای که به این منظور ظهر دوشنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه اظهار داشت: امیدواریم این سفیر پربار باشد و منجر به گسترش و ارتقاء همکاری استان کرمانشاه با کشور چین شود.

محمدرضا معصومی با بیان اینکه استان کرمانشاه از جمله استانهای دارای آب و هوای متنوع و بی نظیر است، افزود: شرایط آب و هوایی این استان بسیار متنوع است به طوری که یک منطقه در استان در یک فصل دارای آب و هوای گرم و یک منطقه دیگر در استان در همان فصل دارای آب و هوای سرد است.

معاون استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: شرایط متنوع آب و هوایی، زمینه بسیار مناسبی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است به طوریکه این بخش یکی از مزیتها و پتانسیلهای استان برای انجام سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان خاطرنشان کرد: این استان دارای مرز مشترک با کشور عراق است و از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ترانزیت کالا دارای مسیری ویژه یا همان راه ابریشم قدیم است.

معصومی با بیان اینکه کرمانشاه دارای مزیتهای بسیار خوبی است که به صورت بکر باقی مانده است، تصریح کرد: این ظرفیت ها و مزیتهای موجود در استان زمینه ساز ارتقای همکاری با کشور چین خواهد بود.

در ادامه این جلسه سفیر کشور چین در ایران نیز عنوان کرد: استان کرمانشاه دارای پتانسیلها و ظرفیت های بسیار مناسبی است که تلاش خواهم کرد ضمن معرفی این ظرفیتها به سرمایه گذاران چینی، زمینه بسیار خوبی برای گسترش ارتباط و همکاریها فراهم شود.

شیه شیائوین یادآور شد: بسترها و شرایط لازم برای گسترش همکاری از جمله در زمینه انرژی، گردشگری، راهها، ترانزیت، ارتباطات و مخابرات، صنعت، کشاورزی و ..... در استان برای انجام سرمایه گذاری توسط کشور چین فراهم است.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه جزء اولین استانهایی است که پس از سه ماه اقامت در ایران به آن سفر می کنم، گفت: با توجه به اینکه حدود سه ماه است که به عنوان سفیر چین در کشور ایران منصوب شده ام به هیچ یک از استانهای کشور ایران سفری نداشته ام و استان کرمانشاه از اولین استانی است که به آن سفر می کنم و امیدوارم این سفر منجر به گسترش مراوده و همکاری استان با کشور چین شود.

وی افزود: کشور چین در زمینه های مختلف از جمله پرژه های راهسازی، تجهیزات نیروگاه برقی، احداث بزرگراهها، مترو و قطار شهری، تجهیزات مخابراتی، ساخت واگن با ایران همکاری دارد.

سفیر کشور چین خاطرنشان کرد: در این جلسه مزیتها و پتانسیلهای بسیار مناسب استان تشریح شد که امیدوارم بتوانم زمینه گسترش همکاری کشور خود با این استان را فراهم کنم.

در این جلسه مدیرکل امور اقتصادی استانداری ظرفیتها و پتانسیل های استان در زمینه های صنعتی، اقتصادی، گردشگری و ... را تشریح کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان هرگونه سرمایه گذاری در این استان دارای مزیت اقتصادی است زیرا دسترسی آسان و نزدیکی به بازار منطقه را دارد.

ناصر سارکی افزود: توسعه در بخشهای کشاورزی با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و خاک حاصلخیز و منابع آبی دارای توجیه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه یکی از بهترین مناطق برای سرمایه گذاری است، یادآور شد: استان کرمانشاه با توجه به قابلیت و ظرفیتهای خود قادر به تامین 10 درصد از مواد غذایی کشور است.