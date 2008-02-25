نظام تعلیم و تربیت با خلا تربیت حماسی روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی فخریان امروز در نشست خبری با بیان این که به ترتیب حماسی باید توجه شود نه تربیت گلخانه ای ، گفت: در تربیت حماسی بحث خود سازی مورد توجه است ضمن این که به دشمن شناسی و دوستی با دوستان خدا می پردازد و سخت کوشی ، شجاعت و چابک ورزی را ترویج می دهد.

وی به سابقه تشکیل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اشاره کرد و افزود: این اتحادیه همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و در آن زمان در حدود یک هزار و 500 دبیرستان، شعبه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان دایر بود.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ادامه داد: بیش ترین اعزام دانش آموزان به جنگ از طریق اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در دوران دفاع مقدس بود به عنوان مثال شهر نجف آباد دارای 700 شهید دانش آموز است که 600 شهید آن عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بودند.

وی به تاریخچه برگزاری کنگره همکلاسی آسمانی اشاره کرد و افزود: نخستین کنگره در منطقه دو کوهه برگزار شد که 420 پرونده شهدای دانش آموز تکمیل شد.

فخریان ادامه داد: در سال 85 ، 850 پرونده شهدای دانش آموز تکمیل شد و در سال 86 ، یک هزار و 600 پرونده تکمیل شد.

وی اضافه کرد: بر روی هر پرونده شهید دانش آموز 4 دانش آموز فعالیت می کنند و هزینه ای حدود 10 هزار تومان نیز به عنوان هدیه یا کمک هزینه ایاب و ذهاب به دانش آموزانی که پرونده شهید را تکمیل کردند، داده می شود.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار داشت: دانش آموزانی که در طرح سرگذشت پژوهشی شهدای دانش آموز شرکت دارند مورد تقدیر قرار گرفته و درهمایش همکلاسی آسمانی حضور می یابند.

وی به تهیه فیلم " همکلاسی آسمانی " نیز اشاره کرد و گفت: این فیلم نیز در راستای طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز تهیه شد.

فخریان اضافه کرد: سومین کنگره همکلاسی آسمانی یا یادواره شهدای دانش آموز در کرمانشاه برگزار می شود که برنامه های مختلفی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

وی تهیه کتاب را ازاقدامات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در راستای طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموزی ذکر کرد و گفت: کتابهای آخرین امتحان، زنگ عبور، سلام بر هابیل و خلاصه خوبی ها نمونه ای از این کتاب هاست.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به توزیع بازی رایانه ای انرژی هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: این بازی به مبلغ 500 تومان و با تخفیف 25 درصد در اختیار دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این بازی در تمام دبیرستانهای کشور و موسسات فرهنگی مرتبط با آموزش و پرورش موجود است و به تمام نمایندگان مجلس و مسئولان صدا وسیما و وزارت ارشد داده شده است که برخی از آنها نظرات کارشناسی خود را به این تشکل دانش آموزی اعلام کردند.