شبکه های الکترونیکی مراکز آموزش عالی اردبیل توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، معاون پشتیبانی استاندار اردبیل، عصر امروز در جمع مدیران مراکز آموزش عالی استان اظهار داشت: درحال حاضر تنها چهار دانشگاه و مرکز آموزش استان به شبکه فیبر نوری متصل هستند.

یعقوب نژاد محمد افزود: این در حالی است که حدود 50 هزار دانشجو در 40 دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

وی از اتصال 23 مرکز آموزش عالی استان به اینترنت در آینده ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: به موجب تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت ارتباطات و فن آوری، شرکتهای سهامی مخابرات استانها موظف به بسترسازی جهت اتصال کلیه دانشگاه ها به فیبر نوری هستند.

نژاد محمد اظهار داشت: در همین راستا شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل نیز در تلاش است با همکاری مراکز آموزش عالی استان، این مهم را به نحو احسن در استان محقق نماید.

وی خاطرنشان کرد: امکان اتصال الکترونیکی کلیه دانشگاه ها، ایجاد خدمات پردازش در سطح بالا و فراهم آوردن زمینه آموزش از راه دور از جمله مزایای گسترده شبکه علمی کشور است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار، ارائه محتویات علمی تولید در دانشگاه های کشور به همه دانشجویان علاقمند از دیگر امکانات توسعه شبکه فیبرنوری دانست.

همچنین در این نشست مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات استان عنوان کرد: در حال حاضر حدود پنج هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری در جغرافیای استان اجرا شده است.

یاور محمد حسینی افزود: شبکه فیبر نوری استان به صورت رینگ از چهار مسیر به شبکه سراسر فیبر نوری کشور متصل شده است.

وی یاد آور شد: شبکه فیبر نوری استان اردبیل از مسیر اسالم - خلخال - کوثر - اردبیل و مشگین شهر- کوثر - میانه - تبریز، آستارا- اردبیل - سراب - تبریز و اردبیل - مشگین شهر - اهر - تبریز با شبکه سراسری ارتباط برقرار کرده و هرگونه خرابی در هر کدام از این مسیرها، خللی در ارتباط تلفنی یا اینترنتی استان به وجود نمی آورد.

این مسئول بیان داشت: هم اکنون ارتباط مخابراتی بیش از یک هزار و 700 روستای استان از طریق فیبر نوری مستقر در 368 روستا برقرار شده است.

محمدحسینی ادامه داد: استفاده از فیبر نوری در برقراری ارتباط مخابراتی در سطح روستاهای استان مقرون به صرفه بوده و تعداد مشترکان تلفنی و کاربران اینترنتی استان نیز افزایش یافته است.