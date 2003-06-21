به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهرداوطلبان و متقاضيان شركت در آزمون بايد با توجه به مندرجات ويژه نامه توزيع كار ت با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه در روزهاي اعلام شده اقدام نمايند .
گفتني است در آزمون سراسري سال1382مجموعا يك ميليون و 890 هزار نفر در پنج گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني ،هنر و گروه آزمايشي زبانهاي خارجي حضور خواهند داشت وبه تر تيب در روزهاي 12، 13و 14 تيرماه در دو نوبت صبح و عصر با هم به رقابت خواهند پرداخت .
از سوي سازمان سنجش آ موزش كشور اعلام شد :
كارت آز مون سراسري سال 1382در تير ماه توزيع ميشود
سازمان سنجش آموزش كشور كارت ورود به جلسه آزمون سراسري سال 1382 رادر روزهاي 9 و 10 تيرماه توزيع مي نمايد
به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهرداوطلبان و متقاضيان شركت در آزمون بايد با توجه به مندرجات ويژه نامه توزيع كار ت با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه در روزهاي اعلام شده اقدام نمايند .
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