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۳۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۱۸

از سوي سازمان سنجش آ موزش كشور اعلام شد :

كارت آز مون سراسري سال 1382در تير ماه توزيع ميشود

سازمان سنجش آموزش كشور كارت ورود به جلسه آزمون سراسري سال 1382 رادر روزهاي 9 و 10 تيرماه توزيع مي نمايد

 به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهرداوطلبان و متقاضيان شركت در آزمون بايد با توجه به مندرجات ويژه نامه توزيع كار ت با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر نسبت  به دريافت كارت ورود به جلسه در روزهاي اعلام شده اقدام نمايند .

گفتني است در آزمون سراسري سال1382مجموعا يك ميليون و 890 هزار نفر در پنج گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني ،هنر و گروه آزمايشي زبانهاي خارجي حضور خواهند داشت وبه تر تيب در روزهاي 12،  13و 14 تيرماه در دو نوبت صبح و عصر با هم به رقابت خواهند پرداخت .

کد مطلب 6456

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