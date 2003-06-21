كارت آز مون سراسري سال 1382در تير ماه توزيع ميشود

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهرداوطلبان و متقاضيان شركت در آزمون بايد با توجه به مندرجات ويژه نامه توزيع كار ت با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه در روزهاي اعلام شده اقدام نمايند .



گفتني است در آزمون سراسري سال1382مجموعا يك ميليون و 890 هزار نفر در پنج گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني ،هنر و گروه آزمايشي زبانهاي خارجي حضور خواهند داشت وبه تر تيب در روزهاي 12، 13و 14 تيرماه در دو نوبت صبح و عصر با هم به رقابت خواهند پرداخت .

