860 نفر عضو انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا طهماسبی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران با عنوان این که این تعداد شامل بیماران کلیه‌دهنده، پیوند شده، دیالیزی و بیماران هستند، افزود: هم اکنون 160 بیمار دیالیزی و 100 ‬بیمار کلیوی تحت مراقبتهای انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان هستند.

وی هزینه‌ هر پیوند کلیه 50 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: هزینه‌ سالانه یک بیمار دیالیزی برای دانشگاه علوم‌ پزشکی 80 میلیون ریال است.

طهماسبی متذکر شد: تاکنون پیوند کلیه 280 نفر بیمار تحت پوشش این انجمن موفقیت‌ آمیز بوده است ولی متاسفانه تعدادی از بیماران نیز که عمل پیوند آنها ناموفق بوده‌است به ‌جمع بیماران دیالیزی پیوسته‌اند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان گفت: از زمان تاسیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان از سال 60 تا به امروز برای 600 نفر بیمار پرونده تشکیل شده است که 80 نفر از این تعداد پرونده مربوط به سال جاری است.

طهماسبی با اشاره به اینکه سالانه 40 درصد به تعداد بیماران کلیوی در استان زنجان، افزوده می‌شود، دلیل این امر را افزایش قیمت کلیه در استان دانست و افزود: تعداد بیماران کلیوی شناسایی شده در این استان در سال گذشته 50 نفر و سال 84 حددود 40 نفر بوده‌است.

وی گفت: اکثریت این بیماران را جوانان مناطق محروم و روستایی تشکیل می‌دهند

طهماسبی افزود: امسال ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال در قالب تامین دارو، درمان و خدمات پاراکلینیکی، پیوند کلیه، آموزش، پیشگیری و تبلیغات، کمک هزینه ایاب ذهاب و اسکان بیماران، توسط انجمن پرداخت شده‌است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان همچنین از ثبت‌نام و صدور کارت برای ‪ ۳۰۰‬ نفر جهت اهدای عضو پس ‌از مرگ مغزی در استان زنجان خبرداد و افزود: مقدمات راه‌اندازی بانک نگهداری اعضای قابل پیوند افراد مرگ مغزی در استان نیز انجام شده است.

طهماسبی افزود: به ‌این ترتیب، از اعضای افراد زنده کمتر استفاده شده و این امر موجب به ‌حداقل رسیدن مشکلات گیرندگان عضو می‌شود.

وی نبود و یا ضعف فرهنگ پیشگیری، درمان به ‌موقع و تغذیه نامناسب را عمده دلیل ابتلا به بیماری کلیوی عنوان ‌کرد و افزود: تاکنون هماهنگی لازم جهت پیوند کلیه بر روی ‪ ۳۲۰‬نفر بیمار درسطح این استان انجام شده‌ است.