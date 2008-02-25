تیم فوتبال جوانان ایران فردا برای صعود با نماینده تاجیکستان دیدار می کند

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان فردا در سومین دیدار مرحله مقدماتی و از گروه C این رقابتها به مصاف تیم "وخش" تاجیکستان خواهد رفت . این تیم در دیدار قبلی خود با نتیجه 3-1 مقابل تیم عشق آباد ترکمنستان به برتری رسیده است و تیم جوانان ایران حتی با کسب یک تساوی هم می تواند به عنوان تیم دوم راهی دیداررده بندی این تورنمنت شود.

تیم جوانان در دو دیدار گذشته خود به یک پیروزی مقابل نفتچی ترکمنستان و یک شکست مقابل عشق آباد ترکمنستان دست یافته است.

تورنمنت بین المللی جام ریاست جمهوری ترکمنستان از دوم اسفندماه آغاز شده و تا دهم اسفند درعشق آباد پایتخت ترکمنستان ادامه خواهد داشت. تیم ملی کشورمان تنها تیم رده جوانان است که در این مسابقات حضور دارد.

برای تیم های اول تا سوم مسابقات بین المللی جام ریاست جمهوری ترکمنستان به ترتیب مبلغ 20، 10 و 5 هزار دلار پاداش تعیین شده است.

در این دوره از مسابقات 10 تیم حضور دارند که در دو گروه سه تیمی و یک گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان دور مقدماتی تیم اول گروه سوم مستقیما به دیدار فینال راه پیدا می کند.( در این گروه چهار تیم حضور دارند). تیم های برتر گروه های اول و دوم در یک بازی مستقیم تکلیف تیم دوم فینالیست را مشخص می کنند و تیم بازنده این دیدار به مصاف تیم دوم گروه سوم خواهد رفت تا در دیدار رده بندی شرکت کنند.