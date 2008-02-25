انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوآ همزاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور در ملاقات "خورخه واسو" سفیر جدید نیکاراگوآ گفت : جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی از نیکاراگوآ حمایت خواهد کرد و به طور قاطع در کنار دوستان خود هستیم.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به توافقات صورت گرفته بین دو کشور تصریح کرد : همه موضوعاتی که با آقای اروتگا به رئیس‌جمهور نیکاراگوآ بخصوص در بخش انرژی و صنایع سبک به توافق رسیده‌ایم حتماً عملیاتی خواهد شد.



خورخه واسو سفیر جدید نیکاراگوآ در این ملاقات با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران گفت : خوشحالم از اینکه دست رئیس‌جمهوری را می‌فشارم که یکی از رؤسای جمهور شجاع در عرصه جهانی است.



وی همچنین از پیروزی اخیر هسته‌ای که به دنبال آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نصیب کشورمان شد، اظهار خوشحالی کرد و افزود : نیکاراگوآ دستیابی و استفاده از همه انرژیها بخصوص انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را حق مسلم جمهوری اسلامی ایران می‌داند و همواره در مجامع بین‌المللی از آن حمایت می‌کند.



سفیرجدید نیکاراگوآ در ادامه خواستار حمایت جمهوری اسلامی ایران از کشور نیکاراگوآ در مجامع بین‌المللی شد.

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