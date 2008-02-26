برای بازگشت عجله نکردم /از اول فروردین می توانم برای استقلال بازی کنم

محسن بیاتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود گفت: تمرینات سرعتی و قدرتی خود را از دو هفته پیش آغاز کرده ام و طبق برنامه این توانایی را خواهم داشت که از دو هفته دیگر تمرینات با توپ را آغاز کنم.

وی ادامه داد: مطمئنا با تداوم روند آماده سازی خود می توانم تا آخر اسفندماه در تمرینات گروهی شرکت کنم و اگر کادرفنی از عملکردم راضی باشد، از نخستین بازی سال آینده برای استقلال بازی خواهم کرد .

مهاجم مصدوم تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که آیا بازگشتش به میدان زودتر از زمان مقرر است؟ تاکید کرد: به اندازه ای که پزشکان دستور داده بودند، دوره درمانم را سپری کردم و هیچ عجله ای به خرج ندادم.

وی در خصوص احتمال حضورش در دیدار با پرسپولیس اضافه کرد: اگر بتوانم حضور موفقی در تمرینات گروهی داشته باشم و مشکلی هم برایم پیش نیاید، می توانم در آن دیدار تیم را همراهی کنم.

بیاتی نیا در پایان در خصوص وضعیت استقلال تهران گفت: شرایط تیم از همه جهت خوب است و بازگشت قربانی به تمرینات هم باعث شده تا از حاشیه های پیرامون تیم کاسته شود. هدف اصلی ما قهرمانی در جام حذفی است که با ادامه این روند، رسیدن به این موفقیت دور از دسترس نخواهد بود.