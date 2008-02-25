پتریوس با شاه اردن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دفتر پادشاهی اردن در بیانیه کوتاه خود آورده است: در دیدار عبدالله دوم شاه اردن و دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق اوضاع عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پتریوس خلاصه ای از وضعیت امنیتی در آنجا را ارایه کرد.

برپایه این گزارش، این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره محتوای این دیدار اشاره نکرده است.

ژنرال پتریوس همچنین با سرلشکریکم ستاد خالد جمیل الصرایره رئیس ستاد مشترک ارتش اردن دیدار و درباره "جنبه های همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح دو کشور دوست و راههای تقویت آن" بحث و تبادل نظر کرد.